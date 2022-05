Πολιτική

Κογκρέσο - Πελόζι σε Μητσοτάκη: Είμαστε με τους Έλληνες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνάντηση με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων είχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Οι δηλώσεις τους.



Συνάντηση με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι πραγματοποιεί ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, πριν την ιστορική ομιλία του στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Σε σύντομες κοινές δηλώσεις τους ο Έλληνας πρωθυπουργός και η Νάνσι Πελόζι αναφέρθηκαν στους δεσμούς των δύο χωρών.

«Είναι μεγάλη μου τιμή να καλωσορίζω τον πρωθυπουργό στο Καπιτώλιο η Ελλάδα έχει υπάρξει η πηγή των δημοκρατικών αρχών από την αρχαιότητα. Ήταν η πηγή εμπνεύσεως για τους προπάτορές μας και μετά εμείς αποτελέσαμε πηγή έμπνευσης για εκείνους», ανέφερε στην αρχή η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ Νάνσι Πελόζι.





Στην συνέχεια η κ. Πελόζι πρόσθεσε: «Θα γιορτάσουμε διπλά φέτος. Ο πρόεδρος χθες καλωσόρισε τον κ. Μητσοτάκη στο Λευκό Οίκο σε μια τελετή που υποδεχόμαστε ένα φίλο. Με αναγνώριση του ρόλου της Ελλάδος γιατί έχει βοηθήσει σημαντικά τους Ουκρανούς πρόσφυγες και έχει ανταποκριθεί στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και του κορωνοϊού. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε σήμερα, αλλά θέλουμε να πούμε ότι είμαστε με τους Έλληνες και με χαρά καλωσορίζουμε τον Έλληνα πρωθυπουργό», τόνισε η Νάνσι Πελόζι.

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε πως «είναι τιμή μου να είμαι ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός που θα μιλήσει στο Κογκρέσο. Καταδείξατε την κοινή πορεία μας. Η Δημοκρατία άλλωστε γεννήθηκε στην αρχαία Αθήνα. Οι δικοί μας προπάτορες εμπνεύστηκαν από την δική σας ανεξαρτησία. Πολεμήσαμε μαζί κατά την διάρκεια δυο παγκοσμίων Πολέμων. Οι σχέσεις μας είναι στο καλύτερό τους σημείο. Είναι τιμή μου να μιλήσω στον οίκο της Δημοκρατίας του αμερικανικού λαού».

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νάνσι Πελόζι αποσύρθηκαν για την κατ' ιδίαν συνάντησή τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Φινλανδία: “ηχηρό ναι” στο ΝΑΤΟ από το κοινοβούλιο

Υπόθεση βιασμού - Ηλεία: “σκοτεινά” μυστικά πίσω από την εξαφάνιση μαθήτριας

Missing alert: Που εντοπίστηκε ο 29χρονος που είχε εξαφανιστεί