Ελισάβετ: Εμφάνιση έκπληξη της Βασίλισσας στο μετρό με το όνομά της (εικόνες)

Απροειδοποίητα εμφανίστηκε η Βασίλισσα Ελισάβετ στα εγκαίνια του σταθμού του μετρό που φέρει το όνομά της.

Εμφάνιση έκπληξη έκανε η Βασίλισσα Ελισάβετ σε σταθμό του τρένου, στο κέντρο του Λονδίνου.

Η μονάρχης, που έχει μειώσει αισθητά τις δημόσιες εμφανίσεις της, εγκαινίασε τη νέα γραμμή του μετρό που φέρει το όνομά της κι η οποία πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία στις 24 Μαΐου.

Η 96χρονη Βασίλισσα φορούσε λαμπερά κίτρινα ρούχα και καπέλο, ενώ περπάτησε αργά και χαμογέλασε στους εργαζόμενους του σταθμού.

Της έδωσαν επίσης ένα ηλεκτρονικό εισιτήριο και της έδειξαν πώς να το χρησιμοποιεί.

Συνοδευόταν από το μικρότερο γιο της, Πρίγκιπα Έντουαρτ και εκεί βρισκόταν και ο Μπόρις Τζόνσον.

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια εμφάνισή της, έξω από το Windsor, μετά το μνημόσυνο του συζύγου της, Πρίγκιπα Φίλιππου, πριν από επτά εβδομάδες.

Η εμφάνισή της έγινε ενώ η Βρετανία προετοιμάζεται να γιορτάσει τα 70 χρόνια της στο θρόνο, με τους τετραήμερους εορτασμούς του Πλατινένιου Ιωβηλαίου, στις 2 με 5 Ιουνίου.

Την περασμένη εβδομάδα ζήτησε από τον γιο της και διάδοχό της να εκφωνήσει εκ μέρους της το λόγο της στη Βουλή.

Το Παλάτι, μέσω επίσημων αξιωματούχων του, κάνει λόγο τους τελευταίους μήνες για «σοβαρά κινητικά προβλήματα» της Βασίλισσας, η οποία δυσκολεύεται να μετακινηθεί.

