Κογκρέσο - Μητσοτάκης: Δεν θα ανεχθούμε παραβιάσεις της κυριαρχίας μας - Να σταματήσουν οι υπερπτήσεις

Ιστορική ομιλία του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο. Οι σχέσεις των δυο χωρών, οι αναφορές στην Ουκρανία και τα μηνύματα στην Τουρκία.

Μια ιστορική ομιλία εκφώνησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Κογκρέσο μπροστά στα μέλη της αμερικανικής Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων, τα οποία τον καταχειροκρότησαν, όταν ανέβηκε στο βήμα. Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η πρώτη ομιλία Έλληνα πρωθυπουργού στο Κογκρέσο.

"Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή για τον εκλεγμένο ηγέτη του λαού που δημιούργησε τη δημοκρατία να απευθύνεται στους αιρετούς του λαού που υπεραμύνθηκαν των δημοκρατικών ιδεωδών από τη στιγμή της δημιουργίας του κράτους τους", ανέφερε απευθυνόμενος στην κοινή σύνοδο της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων, στο Κογκρέσο των ΗΠΑ ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

"Γνωρίζω τους ιδιαίτερους δεσμούς ανάμεσα στα δύο έθνη μας σε μία εποχή που τίθενται σε δοκιμασία οι αξίες μας. Είναι μία επιπρόσθετη χαρά και τιμή να απευθύνομαι στην ολομέλεια του Κογκρέσου", σημείωσε και προσέθεσε: "Όπως όλοι οι Έλληνες κάθε φορά που επισκέπτομαι την Ουάσιγκτον νιώθω πως επιστρέφω σπίτι μου. Μία βόλτα γύρω από το μνημείο του Λίνκολν είναι σαν μία βόλτα γύρω από τον Παρθενώνα, τουλάχιστον πριν ο Λόρδος Έλγιν υφαρπάξει τα μάρμαρα."





Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα ζητήματα αυτοδιάθεσης, ελευθερίας και δημοκρατίας, λέγοντας: "Είναι δύσκολο για εμάς να συνειδητοποιήσουμε την αξία της ιδέας της αυτοδιάθεσης που γεννήθηκε πριν από 25 αιώνες, τότε γυναίκες και δούλοι δεν είχαν δικαίωμα στη δημοκρατία, αυτό το μάθημα δεν χάθηκε από τους ιδρυτές πατέρες που διαμόρφωσαν το Αμερικανικό Σύνταγμα βάσει των διδαγμάτων της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, και ήταν έξυπνοι ώστε να εντάξουν τις απαραίτητες εξισορροπήσεις. Η θέσπιση της δημοκρατίας στις ΗΠΑ έφερε τη μεγαλύτερη επέκταση της δημοκρατίας και της ελευθερίας που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα". Και τόνισε ο κ. Μητσοτάκης: "Πέρσι η Ελλάδα γιόρτασε τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Αυτό που μας δίδαξε η Αμερικανική Επανάσταση ήταν ότι πρέπει να πολεμάμε για την ελευθερία μας ακόμα και όταν οι πιθανότητες δεν ήταν με το μέρος μας."

Οι δυο χώρες πάντα βρέθηκαν στη σωστή πλευρά της ιστορίας

Συνεχίζοντας ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στους δεσμούς Ελλάδας-ΗΠΑ από την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης μέχρι τις μέρες μας: "Αντικαταστήστε την λέξη Ελλάδα με τη λέξη Ουκρανία και οι ομοιότητες αναδύονται εύγλωττα. Όπως στη Μαριούπολη, έτσι και στο Μεσολόγγι το 1826 οι υπερασπιστές της πόλης απέκρουσαν τη μία επίθεση μετά την άλλη προτού παραδοθούν χάνοντας τη ζωή τους μεταξύ των οποίων και πολλά παιδιά. Ακόμη και σήμερα δεν έχουμε ξεχάσει τους Αμερικανούς εθελοντές που χάρισαν τη ζωή τους στη μάχη για την ελευθερία της Ελλάδος, ούτε και όλους όσοι απέστειλαν ανθρωπιστική βοήθεια. Το πρώτο σχολείο δημιουργήθηκε στην Αθήνα το 1831 από τον αμερικανό Χιλ. Ακόμη και μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, το σχέδιο Μάρσαλ βοήθησε την χώρα μας να ορθοποδήσει μετά τις καταστροφές του πολέμου και του εμφυλίου. Έλληνες που σώθηκαν από τον πόλεμο έγιναν συγγραφείς στις ΗΠΑ, πολλοί εξ αυτών μετείχαν ενεργά στον αγώνα κατά της δουλείας".





"Οι δύο χώρες μας πάντα βρέθηκαν στη σωστή πλευρά της ιστορίας, πολέμησαν τους εσωτερικούς τους δαίμονες, αλλά εξήλθαν ισχυρότερες δικαιώνοντας τις αξίες των προγόνων μας. Αυτή η 200η επέτειος είναι μία υπενθύμιση των αξιών που μας φέρνουν κοντά και των καθηκόντων που έχουμε μπροστά μας" υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

"Οι υπερπτήσεις πρέπει να πάψουν άμεσα"

Αναφερόμενος στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο Έλληνας πρωθυπουργός σημείωσε πως αγνοήσαμε με αφέλεια τα προειδοποιητικά σημάδια και τις ρωσικές πράξεις με την προσάρτηση της Κριμαίας και σημείωσε: "Εμείς οι Έλληνες βλέπουμε με φρίκη τι γίνεται 500 μίλια προς τον βορρά, στο Κίεβο, την Οδησσό, όπου γεννήθηκε η ιδέα της επανάστασης, και τη Μαριούπολη. Βλέπουμε επίσης ένα λαό που αγωνίζεται για την ελευθερία του. Το λέω με σαφήνεια δεν έχουμε καμία εχθρότητα προς το ρωσικό λαό αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε απαθείς σε έναν αγώνα που μας θυμίζει τον δικό μας αγώνα για την ελευθερία."

Είπε ότι οι Έλληνες γνωρίζουν τι σημαίνει να πρέπει να αντιμετωπίσεις μία εισβολή, τι σημαίνει ο ηρωισμός του αδύναμου για τον οποίο η πρώτη νίκη είναι να μην υποταχθεί στη μοίρα του, κατανοούν την αξία των συμμάχων. «Χωρίς αυτούς οι Έλληνες, παρά τον ηρωισμό τους, δεν θα είχαν καταφέρει να κερδίσουν την ελευθερία τους. Και αυτό κάνουμε, είμαστε με την Ουκρανία και κατά της εισβολής του Πούτιν» τόνισε.

"Παραδώσαμε ανθρωπιστική βοήθεια δώσαμε όπλα στους Ουκρανούς για να υπερασπιστούν την χώρα τους και υποδεχθήκαμε πρόσφυγες. Δεν πρέπει να τα καταφέρει ο Πούτιν, φαντασιώνεται έναν κόσμο στρατών. Όχι μόνο για το καλό της Ουκρανίας αλλά και για να σταλεί ένα μήνυμα προς όλους τους άλλους ηγέτες ότι καμία άλλη αναθεωρητική συμπεριφορά δεν θα γίνει ανεκτή από την οικογένεια των δημοκρατικών κρατών" προσέθεσε και υπογράμμισε:

"Δεν μπορεί να υπερισχύσει ο αναθεωρητισμός. Να μην ξεχνάτε, σας παρακαλώ, μία ανοιχτή πληγή που προκαλεί πόνο, την παράνομη κατοχή της Κύπρου- αυτό το ζήτημα πρέπει να επιλυθεί βάσει του διεθνούς δικαίου όπως είπα και χθες στον πρόεδρο Μπάιντεν κανείς ποτέ δεν θα αποδεχθεί τη λύση δύο κρατών στην Κύπρο".

"Η Ελλάδα πάντα τείνει χείρα φιλίας στους γείτονες της, όμως μόνο ένα πλαίσιο υπάρχει για την επίλυση των διαφορών μας με τους γείτονες, αυτό του διεθνούς δικαίου. Δεν θα ανεχθούμε παραβιάσεις της κυριαρχίας μας και τις υπερπτήσεις πάνω από τα κατοικημένα νησιά, οι οποίες πρέπει να πάψουν άμεσα. Σας ζητώ να λάβετε υπόψη σας τον κίνδυνο αστάθειας στη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ όταν λαμβάνετε αποφάσεις για την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού στην περιοχή", επισήμανε ο πρωθυπουργός.

"Οι αμερικανικές εταιρείες βλέπουν στην Ελλάδα μια ισχυρή οικονομία"

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στις δυνατότητες αμερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα: "Πιστεύω ότι αυτό που βλέπουν σήμερα οι αμερικανικές εταιρείες στην Ελλάδα δεν είναι μόνο μία χώρα σε ευνοϊκή γεωγραφική θέση αλλά μια ισχυρή οικονομία και φιλικό περιβάλλον στις επενδύσεις. Βλέπουν ταυτόχρονα νέους ταλαντούχους Έλληνες που επιλέγουν να παραμείνουν στην πατρίδα τους. Επιπλέον πολλοί που έφυγαν από τη χώρα, τώρα πείθονται να επιστρέψουν και θα αποτελέσουν το λαμπρό μέλλον της Ελλάδας", σημείωσε και προσέθεσε:

Μίλησα για τα μονοπάτια τα οποία έχουμε διανύσει μαζί. Θα ήταν ανόητο να επαναπαυτούμε. Οι ΗΠΑ έχουν έναν ζωτικής σημασίας ρόλο να διαδραματίσουν. Ο κόσμος στρέφει τη ματιά προς την ισχυρότερη και πιο ευημερούσα δημοκρατία για την ηγετική της θέση. Δεν μπορείτε να μείνετε στο περιθώριο. Είναι αναγκαιότητα και όχι μια επιλογή η οικοδόμηση πολλαπλών σχέσεων.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Κυρ. Μητσοτάκης μίλησε για εσωτερικό κατακερματισμό των δημοκρατιών. "Οι δημοκρατίες μας απειλούνται από φωνές λαϊκιστών. Στην Ελλάδα πληρώσαμε το βαρύ τίμημα", είπε και σημείωσε: "Υπάρχουν τρεις κύριες δυνάμεις που συλλογικά ενώνουν τις πετυχημένες δημοκρατίες. Το κοινωνικό κεφάλαιο, οι ισχυροί θεσμοί και οι κοινές ιστορίες. Και τα τρία απειλούνται σήμερα. Τα απολυταρχικά καθεστώτα αμφισβητούν την ικανότητα να προσφέρουμε ευημερία σε όλους. Πολλοί δυστυχώς προτίθενται να το αποδεχθούν. Πρέπει οι δημοκρατίες μας να είναι πιο ανθεκτικές. Πρέπει να ενδυναμώσουμε τους δημοκρατικούς μας θεσμούς. Να αντιμετωπίσουμε τις εισοδηματικές ανισότητες χωρίς να χάσουμε το δυναμισμό των ανοικτών οικονομιών. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους νέους να αδράξουν τις ευκαιρίες της δημοκρατικής ιδιότητας του πολίτη."





Έλληνες και Αμερικανοί έχουμε πολλά περισσότερα να συνεισφέρουμε στη Δημοκρατία

Ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα Γλυπτά του Παρθενώνα: "Κάθε φορά που ατενίζουμε το θαύμα των Γλυπτών του Παρθενώνα, κάθε φορά που βλέπουμε τα εκθέματα -κάποια είναι στο βρετανικό μουσείο και όχι στο μουσείο της Ακρόπολης όπως θα έπρεπε- θυμόμαστε το θαύμα της Δημοκρατίας στην Αθήνα," είπε.

Ολοκλήρωσε δε την ομιλία του στο Κογκρέσο των ΗΠΑ κάνοντας μνεία στην ελληνοαμερικανική κοινότητα: "Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή γιατί βλέπω πολλούς μαζί μας. Η χώρα σας υποστήριξε τα κύματα μεταναστών τα οποία ήρθαν σε αναζήτηση καλύτερης ζωής. Εκείνοι που κίνησαν για αυτή τη χώρα δεν ήταν φιλόσοφοι ή ποιητές όπως οι προγονοί τους. Ήταν απλοί εργάτες. Παρά το γεγονός ότι δεν ήταν μορφωμένοι, είχαν πάντα αποφασιστικότητα. Προσέφεραν λαμπρό μέλλον στα παιδιά τους. Η επόμενη γενιά θα πρέπει να ζει καλύτερα από την προηγούμενη. Ποτέ δεν λησμόνησαν από πού ξεκίνησαν. Έξι εξ αυτών βρίσκονται στο Κογκρέσο. Ένας από τους λόγους για τους οποίους οι Έλληνες έγιναν αποδεκτοί στην Αμερική έγκειται στο γεγονός ότι οι αξίες είναι κοινές. Μία λέξη δύσκολο να μεταφραστεί είναι η σωφροσύνη. Ο Αριστοτέλης έγραψε ότι η ζωή σύμφωνα με τη λογική είναι καλύτερη και πιο ευχάριστη. Η λογική είναι ο άνθρωπος. Οι Έλληνες και οι Αμερικανοί έχουμε πολλά περισσότερα να συνεισφέρουμε στη Δημοκρατία. Εδώ σήμερα κομίζω τις ευχαριστίες του ελληνικού λαού και τη φωνή του ότι είμαστε αλληλέγγυοι με τον αμερικανικό λαό. Ζήτω η φιλία μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ."

