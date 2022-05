Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Τρίτη δόση σε εφήβους: Ποιοι πρέπει να την κάνουν

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί.



Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, λαμβάνοντας υπόψιν ότι σε χώρες του εξωτερικού η πρώτη αναμνηστική (3η) δόση αποτελεί προϋπόθεση για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αποφασίζει τη χορήγηση της σε εφήβους ηλικίας 12-17 ετών, πριν τη μετάβασή τους στις χώρες αυτές.

Μέχρις ότου η διαδικασία γίνει πλήρως αυτοματοποιημένη, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν αίτημα μέσω του ιατρού τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση emvinfo@moh.gov.gr για την κατ' εξαίρεση χορήγηση πρώτης αναμνηστικής (3ης) δόσης εμβολίου έναντι του κορονοϊού σε εφήβους ηλικίας 12-17 ετών για εκπαιδευτικούς λόγους.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν θα απαιτεί περαιτέρω έγκριση από άλλη Επιτροπή.

