Κάτω Πατήσια - Αυτοκτονία εφήβου: Συγκλονίζουν η γιαγιά και οι συμμαθητές του (βίντεο)

Ασφυκτικός ο θάνατός του σύμφωνα με τον ιατροδικαστή. Στο μικροσκόπιο το κινητό του 14χρονου. Τι ψάχνουν οι Αρχές.



Ασφυκτικός ήταν ο θάνατος του μαθητή που βρέθηκε νεκρός μέσα στο δωμάτιό του, στο κέντρο της Αθήνας. Οι αστυνομικοί προσπαθούν μέσα από καταθέσεις αλλά και από τα αρχεία του κινητού τηλεφώνου του θύματος να διαπιστώσουν τί ακριβώς συνέβη.

Την ίδια ώρα, η γιαγιά του μαθητή, μιλώντας στον ΑΝΤ1, συγκλονίζει. Ντύθηκε στα μαύρα και θρηνεί την απώλεια του εγγονιού της που έφυγε σε ηλικία 14 ετών.

«Να είναι όλα τα παιδιά του κόσμου γερά και σιδερένια και να μην τύχει σε κανέναν άνθρωπο τέτοιο περιστατικό μα σε κανέναν. Αλλά η εξέλιξη είναι αυτή. Να βοηθήσει λοιπόν ο κάθε υπεύθυνος που είναι στη θέση του γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι υπεύθυνοι στις θέσεις που είναι», είπε χαρακτηριστικά.

Ο 14χρονος την περασμένη Παρασκευή βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιό του. Όπως προκύπτει από την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατός του ήταν ασφυκτικός. «Με ζώνη έφτιαξε το βρόγχο και τον έδεσε από το σίδερο του κρεβατιού τύπου κουκέτα. Ασφυκτικός θάνατος. Πέντε με επτά λεπτά διήρκησε η διαδικασία μέχρι να επέλθει το μοιραίο», σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Σωτήρη Μπουζιάνη.

Από το πρωί της Δευτέρας οι αστυνομικοί της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ξεκίνησαν έρευνα για το θάνατο του παιδιού και ψάχνουν τα πάντα. Στο δωμάτιο δεν βρέθηκε κάποιο σημείωμα, στο οποίο ο μαθητής θα μπορούσε να είχε γράψει τους λόγους που θέλησε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Η μαρτυρία ενός φίλου του σοκάρει: «Πριν τρεις μήνες μου είχε πει ότι άμα αυτοκτονήσω ή άμα πάθω κάτι ποτέ τι θα κάνεις; Και του είχα πει μην σκέφτεσαι χαζομάρες».

Οι καταθέσεις από την οικογένειά του, τους καθηγητές και ενδεχομένως τους φίλους του θα βοηθήσουν τους αστυνομικούς να διαπιστώσουν την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρισκόταν πριν ξεψυχήσει.

«Το παιδί είχε τα προβλήματά του… Με τους γονείς του ότι είχαν χωρίσει, του κάνανε bullying», λέει φίλος του.

«Για να σωθούν τα παιδιά του κόσμου πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές. Το σχολείο είναι σχολείο. Εσείς κι εγώ μεγαλύτεροι, είχαμε στα σχολεία που πηγαίναμε κινητά; Να το έχουν το κινητό γιατί είναι εργαλείο και για το παιδί και για το γονιό γιατί είναι εργαζόμενος ο γονιός, να είναι ελεγχόμενο όμως», είπε στον ΑΝΤ1 η γιαγιά του 14χρονου.

Συμμαθητές και φίλοι του 14χρονου αναφέρουν ότι εδώ και αρκετό καιρό δεχόταν bullying από άλλα παιδιά. «Δεν πείραζε κανέναν όμως. Ήταν ήσυχος. Δεν έβριζε, δεν έκανε, καθόταν στη γωνία μόνος του και οι άλλοι πήγαιναν και τον πειράζανε. Τον κοροϊδεύανε, άλλες φορές τον παίρνανε πίσω από το σπίτι του για να του πετάξουν νεράντζια, νερό και τέτοια», λέει στον ΑΝΤ1 συμμαθητής του.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών διέταξε την διενέργεια κατεπείγουσας έρευνας για το ενδεχόμενο να έχει διαπραχθεί το αδίκημα της συμμετοχής σε αυτοκτονία.

«Του λέγανε για την εμφάνισή του, για τα ρούχα του, για το ύψος του», αναφέρει ακόμα ο συμμαθητής του.

Οι αστυνομικοί αναζητούν απαντήσεις στο κινητό του τηλέφωνο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκεί ψάχνουν να βρουν συνομιλίες και δεδομένα που θα συμπεριλάβουν στο φάκελο της υπόθεσης. Εκεί θα διαπιστώσουν αν ο μαθητής προσπάθησε να παίξει το παιχνίδι «blackout challenge». Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συγκεντρώνει για την ώρα πολλές πιθανότητες.

«Τον κυνηγούσαν με μανταρίνια, νεράντζια μέχρι το σπίτι του. Του τα έριχναν», ανέφερε συμμαθήτρια του 14χρονου.

Την Τετάρτη συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στον μαθητή.

