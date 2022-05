Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Μαριούπολη “έπεσε” μετά από 83 ημέρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παραδόθηκαν οι Ουκρανοί στρατιώτες που είχαν οχυρωθεί στο Αζοφστάλ, σύμφωνα με την Μόσχα. Οι τελευταίες πολεμικές και διπλωματικές εξελίξεις.



Η αρχή του τέλους των μαχών στη Μαριούπολη; Η Μόσχα ανακοίνωσε σήμερα ότι παραδόθηκαν 265 Ουκρανοί στρατιώτες που είχαν οχυρωθεί στο τεράστιο χαλυβουργείο Αζοφστάλ, τον τελευταίο θύλακα αντίστασης κατά του ρωσικού στρατού, σε αυτό το στρατηγικό λιμάνι στη νότια Ουκρανία, στην Θάλασσα του Αζόφ.

Την 83η μέρα του πολέμου, αυτή η εξέλιξη καθιστά αναπόφευκτη την πλήρη κατάληψη της Μαριούπολης από τον ρωσικό στρατό, η οποία είναι σχεδόν ολοσχερώς κατεστραμμένη μετά από περίπου τρεις μήνες αδιάκοπων μαχών και βομβαρδισμών. Η κατάληψη της Μαριούπολης θα επέτρεπε στις ρωσικές δυνάμεις να διευκολύνουν τη διασταύρωση μεταξύ της Κριμαίας (νότια) και του Ντονμπάς (ανατολικά).

Ακολουθεί μια ενημέρωση των εξελίξεων του πολέμου στην Ουκρανία μέχρι τις 20:00 ώρα Ελλάδας με βάση πληροφορίες από ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου και του Reuters, από επίσημες δηλώσεις αξιωματούχων της Ουκρανίας και της Ρωσίας, πηγές της Δύσης, αναλυτές και διεθνείς οργανισμούς.

Ανατολική Ουκρανία

Στο Σεβεροντόνετσκ, μια πόλη που έγινε η περιφερειακή πρωτεύουσα για τους Ουκρανούς από τότε που οι φιλορωσικές αυτονομιστικές δυνάμεις κατέλαβαν μέρος του Ντονμπάς το 2014, «τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν» σε ρωσικούς βομβαρδισμούς, ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνήτης της πόλης. Αυτή η πόλη είναι σχεδόν περικυκλωμένη από στρατιώτες του ρωσικού στρατού. Παρά τις εκκλήσεις των ουκρανικών αρχών να εκκενωθεί το Λισικάνσκ, το οποίο χωρίζεται από το Σεβεροντόνετσκ μόνο από ένα ποτάμι, το Σεβέρσκι Ντονέτς, και το οποίο βομβαρδίζεται τακτικά, περισσότεροι από 20.000 άμαχοι - έναντι 100.000 κατοίκων πριν από τον πόλεμο - παραμένουν εκεί, σύμφωνα με εθελοντές που διανέμουν βοήθεια στην περιοχή.

Βορειοανατολική Ουκρανία

Οι Ουκρανοί ανέκτησαν τον έλεγχο μέρους των συνόρων με τη Ρωσία στην περιοχή του Χαρκόβου, σύμφωνα με το Κίεβο. Αποδεσμευμένες μονάδες από την περιοχή αναμένεται να ενισχύσουν τα ρωσικά στρατεύματα στο Ντονμπάς.

Νότια Ουκρανία

Οι στρατιώτες που βγήκαν από το Αζοφστάλ στη Μαριούπολη «εκπλήρωσαν την αποστολή μάχης», ανακοίνωσε το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο. Δόθηκαν εντολές στους διοικητές τους να «σώσουν τις ζωές» όσων απέμειναν. «Δυστυχώς, σήμερα η Ουκρανία δεν μπορεί να απελευθερώσει το Αζοφστάλ με στρατιωτικά μέσα», ανέφερε το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι 265 μαχητές «παρέδωσαν τα όπλα τους και πιάστηκαν αιχμάλωτοι. Από αυτούς 51 τραυματίστηκαν σοβαρά».«Όλοι όσοι χρειάζονται ιατρική βοήθεια στέλνονται στο νοσοκομείο Νοβοαζόφσκ», σε φιλορωσικά αυτονομιστικά εδάφη, είπε. Το υπουργείο δεν ανέφερε ανταλλαγή κρατουμένων, σε αντίθεση με την Ουκρανία. Το ρωσικό Κοινοβούλιο θα εξετάσει το ενδεχόμενο να απαγορεύσει την ανταλλαγή Ρώσων αιχμαλώτων πολέμου με μαχητές του ουκρανικού τάγματος Αζόφ, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Κρατικής Δούμας, μετά την παράδοση Ουκρανών υπερασπιστών του χαλυβουργείου Αζοφστάλ της Μαριούπολης στις ρωσικές δυνάμεις.

Βόρεια και Δυτικά

Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσικό πλήγμα στην Ντέσνα, ένα ουκρανικό χωριό που απέχει περίπου 60 χιλιόμετρα βορείως του Κιέβου και είναι γνωστό ότι φιλοξενεί ένα μεγάλο στρατόπεδο εκπαίδευσης. «Οκτώ νεκροί, 12 τραυματίες», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αλεξάντρ Ιφτσένκο, ο εκπρόσωπος του τοπικού παραρτήματος της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Ρωσικοί πύραλοι Kalibr μεγάλου βεληνεκούς κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Σταρίχι στην περιοχή Λβιβ κατέστρεψαν φορτία αμερικανικού και ευρωπαϊκού στρατιωτικού εξοπλισμού που προορίζονταν για το Ντονμπάς και προκάλεσαν το θάνατο Ουκρανών εφέδρων, σύμφωνα με το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Επιβεβαίωσε επίσης το πλήγμα στη Ντέσνα και σε ένα άλλο στρατόπεδο εκπαίδευσης, στην Οχτύρκα, στην περιοχή Σούμι (βόρεια).

ΝΑΤΟ

Το Κρεμλίνο ενέτεινε τις προειδοποιήσεις για την πιθανή διεύρυνση του ΝΑΤΟ στη Φινλανδία και τη Σουηδία. Οι δύο σκανδιναβικές χώρες ανακοίνωσαν επίσημα ότι θα καταθέσουν μαζί την Τετάρτη τις υποψηφιότητές τους, παρά την παρατεταμένη σκιά μπλοκαρίσματος της διαδικασίας από την Τουρκία.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε τη Δευτέρα ότι αυτές οι προσχωρήσεις δεν αποτελούν «άμεση απειλή», αλλά ότι «η ανάπτυξη στρατιωτικής υποδομής στα εδάφη αυτών των χωρών φυσικά (θα) οδηγήσει σε απάντηση».

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα βρέθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες για να συζητήσει τις νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στείλει μήνυμα στην Ουγγαρία, να πιέσει τη Βουδαπέστη προκειμένου να συμφωνήσει να επιβληθεί εμπάργκο στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, δήλωσε χθες.

Διπλωματικές εξελίξεις

Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι γνωστοποίησε σήμερα πως είχε μια «μακροσκελή και ουσιαστική» τηλεφωνική επικοινωνία με τον γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Κατά την διάρκεια ενημερωτικού μαραθωνίου με την συμμετοχή ουκρανικών τηλεοπτικών δικτύων, σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform, σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Μιχαήλο Ποντολιάκ δήλωσε πως η Ουκρανία θεωρεί απαράδεκτες τις πρωτοβουλίες να δοθούν στους Ρώσους ορισμένα εδάφη της για την επίτευξη ειρήνης.

Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ουκρανία και την Ρωσία βρίσκονται σε «παύση», διότι η Μόσχα δεν επιδεικνύει κανενός είδους «κατανόηση» της κατάστασης, κατήγγειλε παράλληλα ο Ποντολιάκ.

Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) ανακοίνωσε σήμερα την ανάπτυξη στην Ουκρανία μιας ομάδας 42 ερευνητών και ειδικών, στην πιο σημαντική αποστολή από άποψη δυναμικού που έχει σταλεί ποτέ επί τόπου, προκειμένου να διεξάγουν έρευνα για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη διάρκεια της ρωσικής εισβολής.

«Επιβεβαιώνω πως σήμερα το γραφείο μου έστειλε μια ομάδα που αποτελείται από 42 ερευνητές, ειδικούς στη μεθοδολογία εγκληματολογικής έρευνας και άλλο προσωπικό υποστήριξης στην Ουκρανία", ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο Καρίμ Χαν, ο οποίος πρόσθεσε πως πρόκειται για "την πιο σημαντική αποστολή από άποψη δυναμικού που έχει αναπτυχθεί ποτέ επί τόπου σε μία και μόνη φορά».

Δεκάδες χιλιάδες νεκροί

Δεν υπάρχει συνολική εκτίμηση για τον θάνατο αμάχων του πολέμου. Μόνο στη Μαριούπολη, οι ουκρανικές αρχές έκαναν λόγο πριν από εβδομάδες για 20.000 νεκρούς. Ουκρανοί ερευνητές ισχυρίζονται ότι έχουν εντοπίσει «περισσότερες από 8.000 περιπτώσεις» υποτιθέμενων εγκλημάτων πολέμου.

Σε στρατιωτικό επίπεδο, το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας υπολογίζει τις ρωσικές απώλειες σε 27.700 άνδρες από την έναρξη της εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου. Δυτικές πηγές κάνουν λόγο για πολύ μεγαλύτερο αριθμό νεκρών Ρώσων στρατιωτών. Το Κρεμλίνο, εν τω μεταξύ, κάνει λόγο μόνο για «σημαντικές απώλειες».

Ο πρόεδρος Ζελένσκι έχει αναφέρει ότι περίπου 2.500 με 3.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί και περίπου 10.000 τραυματιστεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα ανεξάρτητα και αξιόπιστα στοιχεία.

Εκτοπισμένοι και πρόσφυγες

Περισσότερα από έξι εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν φύγει από τη χώρα, εκ των οποίων πάνω από τους μισούς - 3,27 εκατομμύρια - προς την Πολωνία, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες (UNHCR), η οποία σημειώνει ωστόσο ότι αυτές οι προσφυγικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων και μάλιστα έχουν αντιστραφεί.

Ο συνολικός απολογισμός κάνει λόγο για 5,9 εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν φύγει από τη χώρα για 1,56 εκατομμύρια να έχουν επιστρέψει, σύμφωνα με τους συνοριοφύλακες.

Ειδήσεις σήμερα:

Έλον Μασκ – Twitter: “Αγκάθι” οι πλαστοί λογαριασμοί

Χαρμάνης: ο Αναγνωστόπουλος για το μόνο που μετάνιωσε ήταν που δεν έκρυψε το ρολόι της Καρολάιν

ΕΛΑΣ - Ομόνοια: Επιχείρηση “σκούπα” από 130 αστυνομικούς (εικόνες)