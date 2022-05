Πολιτική

Δένδιας - Μπλίνκεν: Ουκρανία και ανατολική Μεσόγειος στην ατζέντα

Με τον Αμερικανό ομόλογό του συναντήθηκε ο Έλληνας ΥΠΕΞ στις ΗΠΑ, μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο.



Με τον Αμερικανικό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν συναντήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

"Είχαμε μια γόνιμη συνάντηση με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Aντ.Μπλίνκεν, στην οποία αναδείχθηκε η σημασία των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ. Εποικοδομητική συζήτηση για την κατάσταση στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή και τις εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο, Κυπριακό και Δ. Βαλκάνια"έγραψε στο Twitter ο Ν.Δένδιας.

Για την κατάσταση στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να είναι πιο παρούσες στην περιοχή, ενημέρωσε τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, όπως ανέφερε σε δήλωσή του πριν από τη συνάντησή τους στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Για παράδειγμα, τόνισε ο Ν. Δένδιας, το σχήμα συνεργασίας 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ +ΗΠΑ) έχει τεράστια σημασία για την Ελλάδα και επισήμανε πως θα ήθελε να συζητήσουν για την ενίσχυσή του.

Επίσης, όπως δήλωσε ο Ν. Δένδιας, θα συζητήσουν για τις προκλήσεις στη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες και υπογράμμισε πως είναι σημαντικό να καταλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν πρέπει να αφεθεί κανένα έδαφος στις ρεβιζιονιστικές δυνάμεις να προσπαθήσουν να αλλάξουν αυτή τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών είχε σύντομη συνομιλία και με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Μενέντεζ, μετά την ομιλία του του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε κοινή Σύνοδο Γερουσίας και Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.

«Μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κοινή Σύνοδο της Γερουσίας & της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, είχα σύντομη συνομιλία με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας R. Menendez», έγραψε σε σχετική ανάρτηση που δημοσίευσε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο twitter ο κ. Δένδιας.

Ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε και με τον ειδικό απεσταλμένο του Προέδρου των ΗΠΑ για το Κλίμα Τζον Κέριστην Ουάσινγκτον. Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών για την προστασία των θαλασσών στην βάση του σεβασμού της Διεθνούς Δικαίου της θάλασσας.

Συναντήθηκα με τον Ειδικό Απεσταλμένο του Προέδρου των ΗΠΑ για το Κλίμα John Kerry. Στο επίκεντρο:

??Προοπτικές συνεργασίας ????-???? για αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής

Εν τω μεταξύ, ευτυχής που παρακολούθησε την ιστορική ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο, δήλωσε με ανάρτησή του στο Twitter ο Νίκος Δένδιας. Στην ομιλία του ο πρωθυπουργός έθεσε όλα τα μεγάλα ζητήματα για την Ελλάδα, την περιοχή μας και τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, επισημαίνει στην ίδια ανάρτηση ο Ν. Δένδιας.

