Κοινωνία

Γλυφάδα: Συνελήφθη ο πρώην δήμαρχος Βουκουρεστίου

Στην Αθήνα συνελήφθη ο πρώην δήμαρχος της ρουμανικής πρωτεύουσας, Σορίν Οπρέσκου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα.

Συνελήφθη στη Γλυφάδα ο πρώην δήμαρχος Βουκουρεστίου, Σορίν Οπρέσκου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης των Ρουμανικών Αρχών.

Ο Οπρέσκου, ο οποίος θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελία, κατηγορείται για τα αδικήματα της δωροδοκίας, της σύστασης οργανωμένης εγκληματικής ομάδας, της διαφθοράς και του ξεπλύματος χρημάτων.

Είχε καταδικαστεί σε 10 χρόνια και οκτώ μήνες φυλάκιση για διαφθορά από το Εφετείο του Βουκουρεστίου.

Αντικείμενο της υπόθεσης του 2015 ήταν το ποσό των 25.000 ευρώ που έλαβε από έναν πρώην διευθυντή διοίκησης νεκροταφείου της πόλης. Κατά τη διάρκεια των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι του εκείνη την περίοδο, εκτός από τα 25.000 ευρώ, βρέθηκαν και χρηματικά ποσά που ο πρώην δήμαρχος δεν μπορούσε να δικαιολογήσει στους ερευνητές.

Οι δικαστές διέταξαν επίσης την κατάσχεση του ακινήτου που βρίσκεται στο Βουκουρέστι, το οποίο ο Οπρέσκου αγόρασε μέσω της φίλης του Αντριάνα Έλενα Νίκα.

Επιπλέον, η κατάσχεση διατηρήθηκε και για το ακίνητο που βρίσκεται, στο χωριό ρουμανικό χωριό Τσιολπάνι, αποτελούμενο από ένα σπίτι 526 τ.μ. και οικόπεδο 895 τ.μ., το οποίο ανήκει στον πρώην δήμαρχο. Ο πρώην δήμαρχος πρέπει επίσης να καταβάλει 50.000 λέι για δικαστικά έξοδα στο κράτος.

