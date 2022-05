Αθλητικά

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: O Ελ Αραμπί “σκόρπισε” την Ένωση

Με χατ-τρικ του Ελ Αραμπί και νίκη με ανατροπή επί της ΑΕΚ έκλεισε τη σεζόν ο πρωταθλητής Ολυμπιακός.

Με χατ-τρικ του Ελ Αραμπί και νίκη 3-2 με ανατροπή επί της ΑΕΚ, έκλεισε τη σεζόν ο πρωταθλητής Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν στο ΟΑΚΑ για τη 10η και τελευταία αγωνιστική των play off με τον Μαροκινό να σκοράρει στο 20΄, το 69΄ και το 87΄, ενώ οι γηπεδούχοι είχαν προηγηθεί δύο φορές με τον Τσούμπερ (14΄) και Γκαρσία (48΄). Έτσι, μια κάκιστη σεζόν για την ΑΕΚ ολοκληρώθηκε με την 5η θέση και δύο συνεχόμενες ήττες με ανατροπή, αφού πριν από τέσσερις ημέρες είχε χάσει με το ίδιο σκορ και από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη.

Το σκορ άνοιξε στο 14΄ όταν ο Χατζισαφί έκλεψε τη μπάλα από τον Ελ Αραμπί σε ζωτικό χώρο στο κέντρο του γηπέδου. Η μπάλα έφτασε στον Στίβεν Τσούμπερ ο οποίος διένυσε αρκετά μέτρα χωρίς πίεση και με σουτ έξω από την περιοχή έγραψε το 1-0. Η απάντηση του Ολυμπιακού ήλθε έξι λεπτά αργότερα. Από σέντρα του Κούντε και λάθος απομακρυνση του Στάνκοβιτς, ο Ελ Αραμπί ισοφάρισε με κεφαλιά και «εξιλεώθηκε» για το δικό του λάθος. Από το σημείο εκείνο ο Ολυμπιακός έφτανε πιο εύκολα στην περιοχή και απειλούσε, όμως οι παίκτες του δεν ήταν ψύχραιμοι στην τελική προσπάθεια.

Η ΑΕΚ βρήκε γρήγορο γκολ και στο β΄ ημίχρονο. Στο 48΄ από σέντρα του Χατζισαφί ο Λιβάι Γκαρσία με ένα από τα... γνωστά του τρομερά άλματα νίκησε στον αέρα τον Σισέ και με κεφαλιά έδωσε ξανά το προβάδισμα στην Ένωση. Στο 69΄ ο Ολυμπιακός έφερε ξανά το ματς στα ίσια με τον Ελ Αραμπί να φτάνει (ξανά με κεφαλιά) τα 15 γκολ στη Super League και τα 22 σε όλες τις διοργανώσεις.

Προς το τέλος του αγώνα οι προπονητές εξάντλησαν τις αλλαγές τους. Με τους πρωταθλητές έπαιξε και ο Κανέ, ενώ η ΑΕΚ ολοκλήρωσε το ματς με σέντερ μπακ τον Μισελέν και τρεις παίκτες από την Β΄ ομάδα στη σύνθεσή της (Μιτάι, Μουστακόπουλος, Κορνέζος).

Στο 85΄ σουτ του Ρόνι Λόπες πέρασε ελάχιστα άουτ και στο 88΄ ο Ελ Αραμπί ολοκλήρωσε τη σπουδαία βραδιά του με χατ-τρικ καθώς διαμόρφωσε το τελικό 2-3 με προβολή από κοντά μετά από κεφαλιά του Σισέ.

Σχεδόν σε όλο το διάστημα του αγώνα υπήρξαν έντονες αποδοκιμασίες από τους λιγοστούς φίλους της ΑΕΚ. Είχαν ως στόχο τους παίκτες και τη διοίκηση, με τους «κιτρινόμαυρους» φιλάθλους να ζητούν παραιτήσεις στελεχών και αποχωρήσεις παικτών.

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): Στάνκοβιτς, Μήτογλου (53΄ λ.τρ. Κορνέζος), Λε Ταλέκ, Σβάρνας (77΄ Ρότα), Μισελέν, Μοχαμαντί (77΄ Μιτάι), Κριχόβιακ (46΄ Σάκχοφ), Χατζισαφί, Τάνκοβιτς, Τσούμπερ, Γκαρσία (83΄ Μουστακόπουλος)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Κρίστινσον (90΄ Καραργύρης), Ανδρούτσος, Σισέ, Μπα, Κίτσος, Κούντε, Μπουχαλάκης (71΄ Κανέ), Φορτούνης (46΄ Μασούρας), Βαλμπουενά (79΄ Καρβάλιο), Βρουσάι (64΄ Λόπες), Ελ Αραμπί

