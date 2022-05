Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Επιστροφή στις νίκες για τον “Δικέφαλο του Βορρά”

O ΠΑΟΚ επέστρεψε στην... κανονικότητα με μια καθαρή νίκη επί του Παναθηναϊκού, λίγο πριν τον τελικό Κυπέλλου.

Μετά από ένδεκα παιχνίδια χωρίς νίκη ο ΠΑΟΚ επέστρεψε σήμερα το βράδυ στην κανονικότητα με μια καθαρή νίκη (2-0) επί του Παναθηναϊκού, που ήρθε στο πιο κατάλληλο σημείο για την ανασύνταξη και ετοιμότητά του εν όψει του τελικού του Κυπέλλου το ερχόμενο Σάββατο με τον ίδιο αντίπαλο, στο ΟΑΚΑ.

Το ντέρμπι της Τούμπας ξεκίνησε με επιθετικό παιχνίδι από τους γηπεδούχους που στο 2' μόλις είχαν το πρώτο σουτ με τον Μπίσεσβαρ ενώ στο 12' κοντινή κεφαλιά από τον Ακπομ έδιωξε με υπερένταση ο Διούδης. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε με επιθετικό πνεύμα και στο 14' ήρθε το πρώτο γκολ για τους γηπεδούχους με προβολή του Στέφαν Σβαμπ μετά από εκτέλεση φάουλ από τον Ζίφκοβιτς και κεφαλιά του Ινγκασον στην περιοχή των "πρασίνων". Ο Παναθηναϊκός από την αρχή επιδίωξε να "θωρακίσει" την αμυντική του λειτουργία αλλά σύντομα δέχτηκε το πλήγμα με το γκολ του Αυαστριακού, κι αυτό τον ανάγκασε να βγει επιθετικά για να διεκδικήσει το γκολ της ισοφάρισης. Έτσι το παιχνίδι απέκτησε ρυθμό και στο 21' ο ΠΑΟΚ διπλασίασε τα τέρματά του. Εκτελεστής αυτή την φορά ο Τσούμπα Ακπομ με τον Βρετανό φορ να "μονομαχεί" στην περιοχή με τον Διούδη για να καταφέρει να σκοράρει το 11ο γκολ του στην φετινή σεζόν και να βρίσκει δίχτυα μετά από αρκετό καιρό αφλογιστίας. Η φάση ξεκίνησε από σέντρα του Λύρατζη κεφαλιά του προωθημένου Σίντκλεϊ και προβολή από τον σκόρερ του ΠΑΟΚ.

Αντίθετα με τον ορμητικό και πολύ ενθοθσιώδη ΠΑΟΚ οι αθηναίοι έδειχναν αναποφάσιστοι, ιδιαίτερα "κουμπωμένοι" και δυσλειτουργικοί στην ανάπτυξη του παιχνιδιού τους και είναι χαρακτηριστικό πως στο πρώτο ημίωρο δεν είχαν όχι μόνο τελική αλλά ούτε καν αξιόλογη επίσκεψη στα καρέ του Πασχαλάκη, που ακούμπησε την μπάλα στο 34' για πρώτη φορά.

Στο 37' ο Δικέφαλος έχασε ευκαιρία να ανοίξει την διαφορά στο σκορ ακόμα περισσότερο αλλά από το σουτ του Σοάρες η μπάλα κόντραρε σε αμυντικό του ΠΑΟ κι έφυγε κόρνερ. Στο 40' ο Γκατσίνοβιτς έπιασε ένα μακρινό σουτ ολότελα άστοχο αλλά ήταν η πρώτη τελική για τους "πράσινους".

Με τους γηπεδούχους να έχουν σαφή υπεροχή και στο ξεκίνημα της επανάληψης ο ΠΑΟ προσπαθησε να ελέγξει κάπως τον ρυθμό όμως χωρίς αποτέλεσμα στις εναέριες μονομαχίες αλλά και στην ανάπτυξη του παιχνιδιού.

Στο 67' από πάσα του Μιτρίτσα ο Ολιβέϊρα καθυστέρησε να ελέγξει την μπάλα στην περιοχή του ΠΑΟ και ο Βαγιαννίδης του έκλεψε την μπάλα και την ευκαιρία μπροστά από την εστία του. Στο τελευταίο 20λεπτο ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τις αλλαγές του με την είσοδο των Ελ Καντουρί, και Βιεϊρίνια παικτών που υπολογίζει ο Ραζβάν Λουτσέσκου για τον επερχόμενο τελικό. Στο 75΄ο Σβαμπ σούταρε άστοχα από το σημείο περίπου του πέναλτι για να εδραιώσει τη νίκη της ομάδας του με ένα δεύτερο δικό του γκολ. Στο ίδιο λεπτό η Τούμπα αποθέωσε τον Μαουρίτσιο κατά την αντικατάσταση του και ο Βραζιλιάνος πρώην του ΠΑΟΚ ανταπέδωσε με σεβασμό το γενναίο χειροκρότημα.

Λίγο αργότερα στο 78' σουτ του Ζίφκοβιτς μπλόκαρε ο Διούδης με τον ΠΑΟ να προσπαθεί να ξαναμπεί στο παιχνίδι αλλά παρά τα λάθη των αμυντικών του ΠΑΟΚ να μην βρίσκει το γκολ. Στην αρχή των καθυστερήσεων ο Μακέντα είδε κόκκινη κάρτα, με δυο διαδοχικές κίτρινες, για σκληρό μαρκάρισμα αρχικά και αποβλήθηκε φυσικά, χάνοντας έτσι και την συμμετοχή του στον τελικό.

Το τέλος της αναμέτρησης βρήκε τον ΠΑΟΚ θριαμβευτή απέναντι σε έναν φορμαρισμένο ΠΑΟ που ήρθε με φιλοδοξίες στη Θεσσαλονίκη αλλά δεν κατάφερε κυρίως στο πρώτο μ'έρος να επιβεβαιώσει αυτή την αγωνιστική του κατάσταση.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Λύρατζης (72' Βιεϊρίνια), Βαρέλα, Ίνγκασον (62' Μιχάϊ), Σίντκλεϊ, Τσιγγάρας, Σβαμπ, Σοάρες (72' Ελ Καντουρί) , Μπίσεσβαρ (61' Μιτρίτσα), Α. Ζίβκοβιτς, Άκπομ (61' Ολιβέϊρα).

Παναθηναϊκός (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Διούδης, Κουρμπέλης (86' Πέρεθ), Σάρλια, Σένκεφελντ (62' Πούγγουρας), Γκατσίνοβιτς (62' Βαγιαννίδης), Αλεξανδρόπουλος, Μαουρίτσιο (75' Μακέντα), Βιτάλ, Χατζηγιοβάνης (75' Κότσιρας), Καρλίτος.

