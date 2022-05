Πολιτική

Επίσκεψη Μητσοτάκη στις ΗΠΑ – Κυβερνητικές πηγές: Η Ελλάδα επέστρεψε δυναμικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θετικός ο απολογισμός της κυβέρνησης για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ. Η αντίδραση του Νίκου Αναστασιάδη στην ομιλία Μητσοτάκη στο Κογκρέσο.

Για απόλυτα επιτυχημένη επίσκεψη, κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές σε ό,τι αφορά στην επίσημη επίσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον, ήτοι τη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο,Τζο Μπάιντεν και την αποψινή ομιλία στο Κογκρέσο.

«Η Ελλάδα επέστρεψε δυναμικά στο παγκόσμιο και περιφερειακό γίγνεσθαι, ως ηγέτιδα δύναμη στα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μια χώρα πόλος σταθερότητας, δικαίου, ασφάλειας και ανάπτυξης. Μια χώρα που κρατάει τα κλειδιά της ειρήνης και της ενεργειακής σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Μια χώρα της οποίας η κληρονομιά, σε αξίες και αρχές, αναγνωρίζεται ως η πηγή του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού».

Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι «η Ελλάδα είναι ο ηθικός θεματοφύλακας της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Η Ελλάδα και οι ΗΠΑ, πέρα από ιστορική φιλία, σήμερα έχουν αμοιβαία συμφέροντα και κοινές καταστατικές αρχές».

Τα ίδια πρόσωπα επισημαίνουν ότι «η Ελλάδα τα τελευταία τρία χρόνια δυναμώνει με την πρόοδο που εξασφαλίζει η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της και του ανθρώπινου δυναμικού της, χάρη στο σχέδιο της Κυβέρνησης. Ο λαός είδε τα αποτελέσματα των μεγάλων πολιτικών μας επιλογών και της εργώδους προσπάθειάς μας. Είμαστε πια στο επίπεδο που μας αξίζει και αυτό είναι αφετηρία για να πάμε ακόμα καλύτερα».

Αναστασιάδης για ομιλία Μητσοτάκη: Καθοριστική για την αγώνα μας

Στην ομιλία του πρωθυπουργού της Ελλάδας Κυρ. Μητσοτάκη στο Αμερικανικό Κογκρέσο αναφέρεται σε ανάρτησή του στο Twitter ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

''Ιστορική η ομιλία του πρωθυπουργού της Ελλάδας στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Ανέδειξε τον ρόλο Ελλάδας αλλά και Κύπρου για ασφάλεια και συνεργασία στην περιοχή μας. Καθοριστική για τον αγώνα της χώρας μας η ισχυρή θέση αρχών για το Κυπριακό'', αναφέρει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.

Ιστορική η ομιλία του @PrimeministerGR στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Ανέδειξε τον ρόλο Ελλάδας αλλά και Κύπρου για ασφάλεια και συνεργασία στην περιοχή μας. Καθοριστική για τον αγώνα της χώρας μας η ισχυρή θέση αρχών για το Κυπριακό. — Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) May 17, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Χαρμάνης: ο Αναγνωστόπουλος για το μόνο που μετάνιωσε ήταν που δεν έκρυψε το ρολόι της Καρολάιν

ΕΛΑΣ - Ομόνοια: Επιχείρηση “σκούπα” από 130 αστυνομικούς (εικόνες)

Ελισάβετ: Εμφάνιση έκπληξη της Βασίλισσας στο μετρό με το όνομά της (εικόνες)