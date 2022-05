Πολιτική

Κογκρέσο - Πελόζι για Μητσοτάκη: Μοναδικής έμπνευσης η ομιλία του

Θερμά λόγια για τον Πρωθυπουργό από την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων κατά την προσφώνηση της στην δεξίωση, που παρέθεσε προς τιμήν του.



Μοναδικής έμπνευσης χαρακτήρισε την ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώπιον της ολομέλειας του Κογκρέσου η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι κατά την προσφώνηση της στην δεξίωση, που παρέθεσε προς τιμήν του Έλληνα πρωθυπουργού μετά την ομιλία του στο Κογκρέσο. Στην αντιφώνηση του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε την κ. Πελόζι για την ευκαιρία, που του δόθηκε να απευθυνθεί στη Αμερικάνικη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ακολουθεί ολόκληρη η προσφώνηση της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι και η αντιφώνηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Νάνσι Πελόζι: Δεν ήταν υπέροχη η ομιλία; Θεωρώ πως ήταν μοναδικής έμπνευσης! Είπα και στον πρωθυπουργό, αμέσως μετά, πως έχω ακούσει πολλές ομιλίες στην Κοινή Σύνοδο του Κογκρέσου. Όλες τους ιστορικής σημασίας, ενδιαφέρουσες και εξαιρετικές. Μία από αυτές, όμως, μου έχει μείνει στο μυαλό εδώ και δεκαετίες. Αναφέρομαι σε μια ομιλία του Βάτσλαβ Χάβελ με θέμα τη δημοκρατία, πριν από 30 χρόνια. Η σημερινή ομιλία του πρωθυπουργού είναι αυτής της κατηγορίας. Τόσο αξιόλογη, τόσο επίκαιρη.

Μιλώντας με την Αντιπρόεδρο, συμφωνήσαμε πως όταν αναφέρθηκε στους ανθρώπους λέγοντας πως πρέπει να απολαμβάνουν τα οφέλη της δημοκρατίας, το μήνυμα αυτό ήταν τόσο εμψυχωτικό για όλους μας. Υπάρχει ένα ποίημα, δεν το έχω μαζί μου εδώ, αλλά το ποίημα αυτό λέει πως «ο καθένας μας είναι η σοδειά του άλλου». Στην Αμερική θερίζουμε τα οφέλη της δημοκρατίας που γεννήθηκε στην Ελλάδα, τα μαθήματα, τα αρχαία διδάγματα της δημοκρατίας. Και στη συνέχεια, στην Ελλάδα θερίζουν τα πλεονεκτήματα της δικής μας δημοκρατίας. Επομένως, κατά κάποιον τρόπο, όλοι μας είμαστε η σοδειά του άλλου. Για το λόγο αυτό, οι δημοκρατίες μας έχουν μια πολύ στενή σχέση. Με αυτά, θα ήθελα να χαιρετίσουμε τον Πρωθυπουργό, να κάνουμε μια πρόποση για αυτόν. Να τον ευχαριστήσουμε για την ηγετική στάση που έχει επιδείξει, την έμπνευση, το θάρρος του, και όλα όσα έχει κάνει. Να τον ευχαριστήσουμε που μας τίμησε με την παρουσία του, που μοιράστηκε μαζί μας τη σοφία του. Τον ευχαριστούμε που είναι ένας καλός φίλος των ΗΠΑ.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, Κυρία Πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων, για τη μοναδική ευκαιρία που μου δώσατε να απευθυνθώ στο Κογκρέσο. Ήταν μια ευκαιρία για μένα να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις σχετικά με το επίπεδο της σχέσης ανάμεσα στις δύο χώρες μας, αλλά και να μιλήσω ευρύτερα για το που βαδίζει η δημοκρατία σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς.

Και δράττομαι της ευκαιρίας, εκ μέρους της Προέδρου της Δημοκρατίας, να σας απονείμω τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος της Τιμής. Η σχετική απόφαση ελήφθη ένα χρόνο νωρίτερα, δηλαδή πριν από την απόφασή σας να διοργανώσετε αυτή την εξαιρετική εκδήλωση. Σας ευχαριστώ για όλη τη στήριξή σας προς την Ελλάδα. Σημαίνει πολλά για εμάς. Σας ευχαριστώ.

