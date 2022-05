Life

“The 2Night Show” - Νικολαϊδη: Η πρώτη Ελληνίδα “MasterChef” αποκαλύπτεται (βίντεο)

Η δημόσια "πρόταση" στον Λεωνίδα Κουτσόπουλο και η αποκάλυψη του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε, το βράδυ της Τρίτης, στο «The 2Night Show» τη Μαργαρίτα Νικολαΐδη.

Η πρώτη γυναίκα που κέρδισε το «Master Chef», μιλάει για τη διάκριση που της άλλαξε τη ζωή. Θυμάται πώς αντιδρούσε όταν έπρεπε να μαγειρεύει μπροστά σε κάμερες και εξηγεί γιατί δεν νιώθει, ακόμη, έτοιμη να αναλάβει τον ρόλο του chef σε επαγγελματική κουζίνα.

«Η νίκη μου στο MasterChef άλλαξε τη ζωή μου 100%. Η ζωή άλλαξε αλλά οι συνήθειες δεν άλλαξαν, καλυτέρευσαν. Πολύ κι οικονομικά… Θα καταφέρω να βγάλω νόστιμο φαγητό αλλά επειδή δεν έχω αναλάβει ποτέ κουζίνα και δεν έχω μπει σε ρόλο σεφ, φοβάμαι. Εκεί υστερώ πολύ και θέλω πολλή δουλειά» ανέφερε η Μαργαρίτα Νικολαϊδη.

«Υπάρχει αυτή η μάστιγα, που βγαίνουν από τη σχολή και τους λένε κατευθείαν σεφ. Δεν ξέρω είναι μόδα; Αλλά όλοι θέλουν να γίνουν σεφ, όχι μάγειρες… Εγώ τους λέω ότι με λένε πρώτα Μαργαρίτα και μετά η μαγείρισσα, όπως εσείς. Είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν μπορώ να θεωρήσω τον εαυτό μου πιο πάνω από κάποιον και να έχει περισσότερες γνώσεις από εμένα. Το ότι πήρα έναν τίτλο, δεν σημαίνει πως είμαι η πρώτη σεφ της Ελλάδας» σημείωσε η Μαργαρίτα Νικολαϊδη.

Όπως είπε είναι ένα βήμα πριν από τον γάμο. «Πλησιάζει ο γάμος» είπε για τον σύντροφό της, τον Χρήστο, που πέρσι είχε γίνει viral όταν έγινε αναφορά σε αυτόν μέσα στο ριάλιτι. «Δεν μου έχει κάνει πρόταση γάμου. Το δαχτυλίδι υπάρχει στο σπίτι, αλλά δεν το φοράω γιατί είναι μεγάλο».

«Όταν βγήκα από το παιχνίδι και πήγα σε εκπομπές μου άρεσε πολύ η τηλεόραση, δεν θα πω ψέματα, σε βάφουν, σε χτενίζουν, σε κάνουν κούκλα» είπε.

Όπως είπε δεν χρειάστηκε ακόμα τη βοήθεια των τριών σεφ ενώ χάρηκε για τα νέα ότι ο υποψήφιος κουμπάρος της Λεωνίδας Κουτσόπουλος θα γίνει πατέρας.

«Ταιριάζουν τόσο πολύ με τη Χρύσα. Θέλω να γίνω νονά. Μου είχε κάνει πρόταση να γίνει κουμπάρος, εγώ θα γίνω νονά».

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Αποκάλυψε ότι ξεκίνησε διατροφή

Μια αποκάλυψη που τον αφορά έκανε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του με καλεσμένη του.

«Ήρθες την πιο παράξενη μέρα της τελευταίας πενταετίας. Ξεκίνησα την πρώτη μέρα διατροφής σοβαρά της τελευταίας πενταετίας. Πώς να είναι σοβαρή όταν έρχεται εδώ; Δεν υπάρχει cheat day σε μένα γιατί πρέπει να βάλω έναν στόχο να χάσω κιλά σοβαρά» της είπε χαρακτηριστικά.

