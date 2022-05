Life

“The 2Night Show” - Ζώτος: Από ερασιτέχνης φωτογράφος... παπαράτσι διασήμων (βίντεο)

Ο γνωστός παπαράτσι μιλάει για την επαγγελματική του πορεία και περιγράφει τους κινδύνους που έχει αντιμετωπίσει, προσπαθώντας να «κλέψει» ένα αποκλειστικό στιγμιότυπο.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» ήταν το βράδυ της Τρίτης και ο παπαράτσι των διάσημων της Μυκόνου, Νίκος Ζώτος.

Ο γνωστός παπαράτσι μιλάει για την επαγγελματική του πορεία και τον τρόπο που κατάφερε από ερασιτέχνης φωτογράφος, σε νυχτερινά μαγαζιά, να συνεργάζεται, πλέον, με τα μεγαλύτερα site του κόσμου.

Μεταξύ άλλων, περιέγραψε τους κινδύνους που έχει αντιμετωπίσει, προσπαθώντας να «κλέψει» ένα αποκλειστικό στιγμιότυπο και ξεχώρισε τις πιο δυνατές στιγμές που έχει ζήσει.

Αρχικά δήλωσε ότι αρνείται να δώσει χρήματα για να λάβει οποιαδήποτε χρήσιμη πληροφορία. «Προτιμώ να πεινάσω παρά να δώσω λεφτά για μια πληροφορία» είπε και μίλησε για τους διεθνείς celebrities.

Η φωτογραφία του Ράσελ Κρόου που πουλήθηκε πιο ακριβά από όλες στο εξωτερικό

«Η πιο ακριβή μου φωτογραφία που πούλησα στο εξωτερικό ήταν του Ράσελ Κρόου στη Μύκονο το 2013. Ήρθε με φίλους και γνωρίζει μια παρέα κοριτσιών η παρέα του και μετά βγήκαν με γουρούνες να πάνε για μπάνια. Ήμουν στην Αθήνα και μαθαίνω ότι είναι στη Μύκονο. Φεύγω κατευθείαν με το καράβι. Τον έψαχνα σε όλη τη Μύκονο, τον βρίσκω στο παρά τσακ και τους φωτογραφίζω με μία καλλονή που δεν έπαιξε κάτι μεταξύ τους».

Μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τις Kardashian διότι όπως είπε μετά την επίσκεψή τους στη Μύκονο το νησί γέμισε celebrities. «Χάρη σε αυτές ανέβηκε ο ελληνικός τουρισμός. Ήρθαν παπαράτσι και δημοσιογράφοι από όλον τον κόσμο για να γράψουν. Είχα βγάλει μια φωτογραφία που είχε κλέψει την παράσταση. Ήμουν συγκεντρωμένος μέχρι να βγει η Κιμ. Βγαίνει, της ανοίγει το παρεό και φαίνεται η κοιλιά ότι είναι έγκυος. Η φωτογραφία ταξίδεψε σε όλον τον κόσμο μέσα σε δύο ώρες. Είχα το πείσμα να περιμένω. Χάρη στις Kardashians οι διάσημοι που έρχονταν στη Μύκονο και Κυκλάδες δεν έχει ξαναγίνει».

«Η Τζίζι Χαντίντ είναι πολύ ευγενική κοπέλα.

Η Κένταλ Τζένερ δεν θέλει φλας γιατί έχει πρόβλημα με τα μάτια της. Και όντως μία μέρα μετά την έβγαλα χωρίς φλας και μου είπε ότι “το εκτιμάω αυτό που έκανες”.

Η Αντζελίνα Τζολί είναι από τις γυναίκες που λες ότι είναι από άλλον πλανήτη.

Ο Ντι Κάπριο δεν ήθελε να τον ακολουθεί ούτε η σκιά του. Κυκλοφορούσε συνέχεια με τραγιάσκα, μονίμως κάτω το κεφάλι. Έχει έναν στρατό γύρω του.

Τον Ρονάλντο τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση γιατί αφού τον φωτογράφισα του ζήτησα να βγάλουμε μια φωτογραφία μαζί. Το θυμήθηκε και έβγαλα.

Η Σακίρα είναι από τους πιο απλούς ανθρώπους που έχω δει. Ενώ περίμενα να μου ρίξει πέτρα χαμογελάει με τον Πικέ.

Η Ιρίνα Σάικ είναι από τις πιο ψυχρές και έξυπνες γυναίκες. Είναι θεά, τη χαζεύεις» είπε.

Γιατί «κινδύνεψε» όταν προσπάθησε να φωτογραφήσει τη Ναόμι Κάμπελ;

«Η Ναόμι Κάμπελ είναι πιο περίεργη δεν υπάρχει. Με κάρφωσε κάποιος και ήρθε ο Ρώσος άνθρωπος της ασφάλειάς της να μου πάρει την κάρτα. Το βλέμμα του ήταν λες και είχε βγάλει πιστόλι που με απειλούσε. Φοβήθηκα τόσο πολύ. Ήμασταν σε μια γωνία ενός ξενοδοχείου και δεν υπήρχαν μάρτυρες».

«Τι Ριάνα τη θεωρώ μια από τις πιο ωραίες γυναίκες του πλανήτη. Με εντόπισε στα 100 μέτρα που τη φωτογράφιζα και έστειλε την ασφάλειά της. Στο τέλος βγάλαμε και φωτογραφία».

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μάλιστα άδραξε την ευκαιρία να μιλήσει για τη δική του εμπειρία με τους παπαράτσι τη δεκαετία 2000-2010.

«Για μία σχέση που είχα τότε, ειλικρινά σου μιλάω, 4-5 αυτοκίνητα ήταν έξω από το σπίτι μου στην Πεντέλη, κυνηγιόμασταν στους δρόμους, περνούσαμε με κόκκινα, κοντέψαμε να σκοτωθούμε και όταν κάποια στιγμή σταμάτησα και τους ρώτησα πόσα θα πάρουν – να σκοτωθούμε στο τέλος για να με πάρουν εμένα φωτογραφία με μια κοπέλα – μου είπαν ότι τα ποσά ήταν πολύ μεγάλα» είπε ο παρουσιαστής.

