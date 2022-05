Κοινωνία

Ελένη Τοπαλούδη: Η ώρα της απόφασης για τον βιασμό και την δολοφονία της

Σήμερα η απόφαση του Εφετείου για το αν οι δύο κατηγορούμενοι θα φύγουν και πάλι ως ισοβίτες για την αποτρόπαια δολοφονία της φοιτήτριας.

Η απόφαση που θα κρίνει αν οι δύο κατηγορούμενοι για τον αποτρόπαιο θάνατο της φοιτήτριας Ελένης Τοπαλούδη θα φύγουν από την αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Εφετείου και πάλι ως ισοβίτες, όπως και πρωτόδικα, ή αν θα έχουν ευνοϊκότερη ποινική αντιμετώπιση έρχεται πιθανότατα σήμερα.

Το δικαστήριο αναμένεται ότι σήμερα μετά το μεσημέρι ή το απόγευμα θα εκδώσει την ετυμηγορία του για τους δύο σχεδόν συνομήλικους της 21 ετών φοιτήτριας που βίασαν χτυπώντάς την άγρια, στο εξοχικό σπίτι του μεγαλύτερου σε ηλικία κατηγορούμενου και στην συνέχεια μετέφεραν ζωντανή και πέταξαν σε βραχώδη παραλία στην περιοχή Λίνδος της Ρόδου.

Εφέτες και ένορκοι καλούνται να σταθμίσουν τα γεγονότα, τα δεδομένα των ειδικών και όσα εισέφεραν οι μάρτυρες της υπόθεσης καθώς και όσα ισχυρίζονται οι δύο νεαροί κατηγορούμενοι και να αποφασίσουν ποια θα είναι η δίκαιη τιμωρία για το διπλό έγκλημα. Ένα έγκλημα με ομολογημένη την παρουσία των δύο κατηγορουμένων στους τόπους, σπίτι και παραλία, και στους χρόνους τέλεσης του.

Ο 24χρονος ροδίτης και ο 22χρονος συγκατηγορούμενος του με αλβανική καταγωγή, σύμφωνα με την κατηγορία έδρασαν από κοινού σε κάθε στάδιο της νύχτας που στάθηκε μοιραία για την Ελένη. Οι ίδιοι αρνούνται πως έδρασαν από κοινού, κρατώντας ο καθένας την θέση του "αδρανούς" που απλώς βρισκόταν στον χώρο όταν η φοιτήτρια βασανίστηκε και βιάστηκε, επιρρίπτοντας στον άλλον την ευθύνη τόσο για όσα έγιναν στο πρώτο στάδιο εντός του σπιτιού όσο και στο τελικό με την κατακρήμνιση της βαριά χτυπημένης 21χρονης στην θάλασσα.

Η Εισαγγελέας στην αγόρευση της, στην προηγούμενη δικάσιμο ζήτησε από του δικαστήριο να κηρύξει ενόχους και τους δύο, όπως εισάγεται η κατηγορία για αυτούς, τονίζοντας πως και οι δύο συμμετείχαν εξίσου τόσο στην άγρια σεξουαλική κακοποίηση της Ελένης όσο και στην μεταφορά της, ενώ βρισκόταν σε κωματώδη κατάσταση και κατακρήμνιση της σε βραχώδη παραλία της Ρόδου, όπου επήλθε ο θάνατός της. Ζήτησε επίσης να μην ακούσει καθόλου το δικαστήριο τους ισχυρισμούς των δύο κατηγορούμενων περί της "σεξουαλικής βραδιάς" που κανόνισαν με την Ελένη, τονίζοντας πως η φοιτήτρια εκείνο το βράδυ "ξεκίνησε να πάει για σουβλάκια".

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση που θα εξετάσει σήμερα το δικαστήριο, "παρά την αντίθετη βούληση της Ελένης και με την άσκηση σωματικής βίας οι δύο κατηγορούμενοι προχώρησαν μαζί της διαδοχικά σε συνουσία". Όταν η φοιτήτρια τους είπε ότι θα τους καταγγείλει ήρθε η ανθρωποκτονία: "Η ανθρωποκτονία τελέστηκε και από τους δυο προκειμένου να "σωπάσει" η κοπέλα. Αν κάποιος δεν ήθελε, θα καλούσε σε βοήθεια" είπε η Εισαγγελέας η οποία τόνισε ότι δεν πρέπει να δεχθεί το δικαστήριο καμία συνθήκη περί ψυχολογικών προβλημάτων και άρσης καταλογισμού που επικαλείται ο ροδίτης κατηγορούμενος.

Η διαδικασία θα ξεκινήσει το πρωί με την ολοκλήρωση των αγορεύσεων .

