Ιταλία: Καθηγήτρια έμεινε έγκυος από το 14χρονο μαθητή της

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, εκτός από τη σωματική βία, η καταδικασθείσα άσκησε και σημαντική ψυχολογική βία στον ανήλικο

Το εφετείο της Φλωρεντίας στην Ιταλία καταδίκασε σήμερα μια 34χρονη σε φυλάκιση 6 ετών και 5 μηνών για σεξουαλική βία σε ανήλικο.

Η γυναίκα είχε συνάψει ερωτική σχέση με έναν ανήλικο, 13 χρονών εκείνη την εποχή, στον οποίο παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα αγγλικών. Όταν το αγόρι έγινε 14 ετών, η καθηγήτρια έμεινε έγκυος και γεννήθηκε ένα αγοράκι, την πατρότητα του οποίου προσφέρθηκε να αναγνωρίσει ο σύζυγός της.

Η 34χρονη καταδικάσθηκε για άσκηση σεξουαλικής βίας σε ανήλικο. Σε αντίθεση με την πρωτοβάθμια δικαστική απόφαση, το εφετείο της Φλωρεντίας αποφάνθηκε ότι ο σύζυγός της – ο οποίος σε πρώτη φάση είχε δώσει το επώνυμό του στο παιδί – δεν φέρει καμία ποινική ευθύνη.

Για να καθοριστεί με βεβαιότητα η πατρότητα του παιδιού, οι δικαστικές αρχές είχαν διατάξει τη διενέργεια τεστ DNA. H ιστορία αποκαλύφθηκε όταν ο 14χρονος μίλησε για τον συγκεκριμένο δεσμό με τον προπονητή του σε ομάδα ποδοσφαίρου.

Oι δικαστές της Φλωρεντίας αποφάσισαν επίσης ότι η καθηγήτρια θα πρέπει να καταβάλει αποζημίωση ύψους 30.000 ευρώ στον 17χρονο, πλέον, νέο και 20.000 ευρώ στους γονείς του.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, εκτός από τη σωματική βία, η καταδικασθείσα άσκησε και σημαντική ψυχολογική βία, από τη στιγμή που απείλησε επανειλημμένα τον έφηβο ότι, αν χωρίζανε, θα αυτοκτονούσε, ενώ παρακολουθούσε συνεχώς και τη σελίδα του στο Facebook για να βεβαιωθεί ότι δεν είχε δεσμό και δεν έβγαινε με κάποια συμμαθήτριά του.

