Γέρακας: Λεωφορείο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και “καρφώθηκε” σε μαγαζί (εικόνες)

Αστικό λεωφορείο ξέφυγε της πορείας και αφού παρέσυρε κολόνες, νησίδα, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και κατέληξε σε μαγαζί.

Πανικός προκλήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην όταν λεωφορείο ξέφυγε της πορείας του και καρφώθηκε σε μαγαζί.

Συγκεκριμένα, αστικό λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες, για άγνωστο λόγο έφυγε από τον δρόμο, πέρασε τη νησίδα ασφαλείας, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, παρέσυρε κολόνες και αυτοκίνητα μέχρι που κατέληξε μέσα σε ένα μαγαζί, που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Μαπραθώνος 91, στον Γέρακα.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα, επί της λεωφόρου Μαραθώνος, στο ύψος της γέφυρας του Σταυρού.

Από την πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός, ενώ δεν υπήρξε τραυματισμός επιβατών.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο, τροχαία και πυροσβεστική.

Δίπλα στο σημείο του τροχαίου βρίσκεται η υπό ανέγερση οικοδομή που κατέρρευσε το απόγευμα της Τρίτης.

Η οικοδομή χτιζόταν επί της Λεωφόρου Μαραθώνος προς Σταυρό, δίπλα σε κατάστημα επίπλων.

Όπως έγινε γνωστό, από την κατάρρευση δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

