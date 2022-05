Κόσμος

Οι ΗΠΑ δημιουργούν “Παρατηρητήριο πολέμου” στην Ουκρανία

Το «Παρατηρητήριο» θα αρχειοθετεί πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία για τη διάπραξη εγκλημάτων στον πόλεμο, για τα οποία η Ουάσινγκτον κατηγορεί τη Ρωσία.

Η διπλωματία των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Τρίτη τη δημιουργία «Παρατηρητηρίου του Πολέμου» στην Ουκρανία, το οποίο θα έχει καταρχήν στη διάθεσή του ποσό έξι εκατομμυρίων δολαρίων, με σκοπό «τη συγκέντρωση, την ανάλυση και την ευρεία δημοσιοποίηση αποδείξεων για τα εγκλήματα πολέμου» για τα οποία η Ουάσινγκτον κατηγορεί τη Ρωσία στη σύρραξη.

Η νέα πρωτοβουλία έχει σκοπό την «αρχειοθέτηση των πληροφοριών» από δημόσιες, ανοικτές πηγές και δεδομένων από δορυφόρους, τηρώντας τους «διεθνείς κανόνες», ώστε να μπορέσει να τροφοδοτηθεί με αποδεικτικά στοιχεία οποιαδήποτε διαδικασία για να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για «φρικαλεότητες», ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

«Διαδικτυακή πλατφόρμα θα μοιράζεται με το κοινό την τεκμηρίωση του Παρατηρητηρίου του Πολέμου, προκειμένου να συμβάλει να αντικρούονται οι προσπάθειες παραπληροφόρησης της Ρωσίας», πρόσθεσε το αμερικανικό ΥΠΕΞ.

Οι ΗΠΑ κατηγορούν επίσημα τη Ρωσία για τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου στην Ουκρανία με θύματα αμάχους και δεσμεύθηκαν να εργαστούν ώστε οι δράστες και οι ηθικοί αυτουργοί να λογοδοτήσουν.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προσωπικά αποκάλεσε τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν «εγκληματία πολέμου» και «χασάπη» και, πηγαίνοντας πολύ πιο μακριά από την ίδια την κυβέρνησή του, έκρινε ότι η Μόσχα διαπράττει «γενοκτονία» στην Ουκρανία.

