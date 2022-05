Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Σήμερα οι αποφάσεις της Επιτροπής για τις μάσκες

Τι εξετάζεται για καταστήματα, μέσα μεταφοράς και σχολεία

Η κατάργηση της μάσκας στους εσωτερικούς χώρους από την 1η Ιουνίου θα τεθεί σήμερα στο τραπέζι της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας.

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η χρήση της μάσκας έχει καταργηθεί εδώ και καιρό.

Όπως έχει επισημάνει ήδη ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, η χρήση μάσκας θα παραμείνει σίγουρα υποχρεωτική σε κάποιους εσωτερικούς χώρους, όπως τα νοσοκομεία, τα κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Ωστόσο, δεν αναμένεται να υπάρξει καμία αλλαγή στη χρήση της μάσκας στα σχολεία, καθώς το υπουργείο Παιδείας έχει ήδη ανακοινώσει τα πρωτόκολλα με τα οποία θα διεξαχθούν οι Πανελλήνιες Εξετάσεις 2022 στις οποίες οι μαθητές καλούνται να φοράνε μάσκα αλλά μπορούν προσέρχονται χωρίς self test.

Σε ό,τι αφορά στα αεροπλάνα και στα αεροδρόμια αν και πρόσφατα τόσο το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) άναψαν το πράσινο φως για την άρση του μέτρου με ισχύ από τη Δευτέρα 16 Μαΐου, η κυβέρνηση εμφανίζεται επιφυλακτική επισημαίνοντας ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη της Ε.Ε να ακολουθήσουν μια κοινή γραμμή.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, η Επιτροπή θα εισηγηθεί τη διατήρηση της μάσκας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, με τα οποία μετακινούνται καθημερινά δεκάδες χιλιάδες πολίτες, ενώ σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας η μάσκα θα παραμείνει υποχρεωτική στα νοσοκομεία, που είναι πιο ευάλωτες ομάδες, αλλά και στα σχολεία ενόψει και των Πανελληνίων.

Αντίθετα, από την 1η Ιουνίου οι μάσκες δε θα είναι απαραίτητες σε κλειστούς εμπορικούς χώρους, όπως σούπερ μάρκετ, καταστήματα του λιανεμπορίου, κομμωτήρια κλπ.

