Κοινωνία

Κακοκαιρία εξπρές με καταιγίδες και “βουτιά” της θερμοκρασίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ψυχρό μέτωπο θα προκαλέσει σημαντική μεταβολή του καιρού. Πώς θα εξελιχθεί, πόσο θα διαρκέσει η κακοκαιρία.

Ένα ψυχρό μέτωπο με κίνηση από βορρά προς νότο αναμένεται να προκαλέσει σημαντική επιδείνωση του καιρού από τις μεσημεριανές ώρες σήμερα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, αλλά και τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Κύρια χαρακτηριστικά αυτής της μεταβολής θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις θα συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις, η επικράτηση πολύ ενισχυμένων ανέμων βορείων διευθύνσεων και η πτώση της θερμοκρασίας που θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή την Πέμπτη.

Κατά τη διάρκεια της Τετάρτης τα ισχυρότερα φαινόμενα έως αργά το απόγευμα θα εντοπίζονται κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, ενώ από τις απογευματινές ώρες στα κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά, με έμφαση στους νομούς Φθιώτιδας, Μαγνησίας, Λάρισας και Πιερίας. Στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο υπάρχει πιθανότητα για κατά τόπους αυξημένες ποσότητες χαλαζιού ή χαλάζι μετρίου μεγέθους.

Στις περιοχές που θα επηρεαστούν σήμερα, συμπεριλαμβάνεται ο νομός Αττικής, όπου από τις βραδινές κυρίως ώρες θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, με έμφαση στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού. Παράλληλα θα επικρατήσουν σχεδόν θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι και η θερμοκρασία θα σημειώσει προοδευτική πτώση.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας προς Πέμπτη τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν νοτιότερα, επηρεάζοντας επιπλέον τις Κυκλάδες και την Κρήτη, ενώ χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινότερα τμήματα της Κεντρικής Στερεάς και της Βόρειας Πελοποννήσου. Από τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης πάντως ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση στις περισσότερες περιοχές.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Το “ευχαριστώ” στους Ελληνοαμερικανούς και η υπερηφάνεια για την ομιλία στο Κογκρέσο

Τι είναι το “Blackout Challenge” - Συμβουλές για προστασία των παιδιών

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test την Τετάρτη σε 182 σημεία