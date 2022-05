Τεχνολογία - Επιστήμη

Κρήτη: Σεισμός στο Αρκαλοχώρι

Ο σεισμός έγινε ιδαίτερα αισθητός λόγω του μικρού εστιακού του βάθος.

Νέος σεισμική δόνηση σημειώθηκε σήμερα στο Αρκαλοχώρι στην Κρήτη.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός ήταν εντάσεως 3,5 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος 13,6 χιλιόμετρα και επίκεντρο 5 χιλιόμετρα ανατολικά του Αρκαλοχωρίου.

