14χρονος - Bullying: βίντεο και μαρτυρίες από περιστατικά βίας στο σχολείο του

Η εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” παρουσίασε βίντεο με “πρωταγωνιστές” και συμμαθητές του παιδιού που έβαλε τέλος στην ζωή του. Συγκλονίζουν οι αφηγήσεις μαθητριών. Τι λέει ο Γενικός Γραμματέας του Υπ. Παιδείας.

Βίντεο που έχουν τραβηχτεί από κινητά τηλέφωνα μαθητών στην διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς, από το σχολείο του 14χρονου, που πριν από λίγες ημέρες έδωσε τέλος στην ζωή του, προβλήθηκαν στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Στα βίντεο έχουν καταγραφεί σκηνές ακραίας βίας, με ομαδικούς ξυλοδαρμούς και επιθέσεις από παιδιά κατά συνομήλικων τους με θεατές άλλους μαθητές.

Σύμφωνα με γονείς και παιδιά, που όπως τόνισε ο Γιώργος Παπαδάκης έστειλαν στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» τα σχετικά βίντεο είναι από το σχολείο του 14χρονου και σε κάποια από αυτά «πρωταγωνιστούν» συμμαθητές του, μαζί με παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας.

Στην εκπομπή μίλησαν και τρεις μαθήτριες που γνώριζαν τον άτυχο 14χρονο, αναφέροντας πως συχνά βρισκόταν στο στόχαστρο συμμαθητών του ως θύμα bullying, λέγοντας πως άλλα παιδιά τον κορόιδευαν, τον χτυπούσαν και τον ταπείνωναν ενώπιον των άλλων μαθητών του σχολείου.

Σημείωσαν ωστόσο πως ο 14χρονος προτιμούσε να κρύβει και τα σημάδια στο σώμα του και τα σημάδια στην ψυχή του από όσα βίωνε, για αυτό και ήταν σχεδόν πάντοτε χαμογελαστός.

Μια εκ των μαθητριών είπε πως έχει δει πολλές φορές να βγαίνουν μαχαίρια τόσο εντός του σχολείου, όσο και εκτός αυτού, δίνοντας την αίσθηση πως είναι συχνά και γνωστά σε όλους, στα παιδιά αν μη και σε άλλους, τα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού και μάλιστα τουλάχιστον από την προηγούμενη σχολική χρονιά που συνεχίζονται φέτος.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Αλ. Κόπτσης, ο οποίος είπε πως η αυτοχειρία του 14χρονου «μας έχει συγκλονίσει όλους», ωστόσο με έμφαση ανέφερε πως από τις πολλές καθημερινώς επικοινωνίες με τον Διευθυντή του σχολείου υπάρχει η «επίσημη, επανειλημμένη επιβεβαίωση είναι πως δεν υπάρχει καμία προφορική ή γραπτή καταγγελία ούτε έχει παρατηρηθεί ποτέ οποιοδήποτε περιστατικό βίας».

«Με πλήρη διαφάνεια αντιμετωπίζουμε όλα αυτά, δώσαμε εντολή για έρευνα. Αν υπάρξουν ευθύνες που οφείλονται στο περιβάλλον του σχολείου, θα αποδοθούν οι ευθύνες», είπε ο κ. Κόπτης.

Γενικότερα σε ότι αφορά το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού σημείωσε πως «έχουμε τεράστιο όγκο δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας. Μόνο αν υπάρξει η εμπιστοσύνη των μαθητών θα εκλείψουν τέτοια φαινόμενα».

