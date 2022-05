Κόσμος

ΝΑΤΟ: Σουηδία και Φινλανδία κατέθεσαν αίτημα ένταξης

Ιστορική ημέρα για Σουηδία και Φινλανδία. Κατέθεσαν επισήμως αίτημα για την προσχώρησή τους στο ΝΑΤΟ.

Η Φινλανδία και η Σουηδία κατέθεσαν σήμερα επισήμως αίτημα για την προσχώρησή τους στο ΝΑΤΟ, ξεκινώντας τη διαδικασία για την ένταξή τους στη Συμμαχία, η οποία εκτιμάται ότι θα διαρκέσει λίγες εβδομάδες.

Για «ιστορική στιγμή» την οποία «πρέπει να αδράξουμε» έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Γενς Στόλτενμπεργκ, κρατώντας στα χέρια τις αιτήσεις της Σουηδίας και της Φινλανδίας για την ένταξή τους στη Συμμαχία, έχοντας στο πλευρό του τους πρέσβεις των δύο χωρών.

«Είναι καλή μέρα σε μια κρίσιμη στιγμή για την ασφάλειά μας», πρόσθεσε ο κ. Στόλτενμπεργκ.

«Ευχαριστώ για την επίδοση των αιτήσεων της Φινλανδίας και της Σουηδίας για να γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ. Κάθε έθνος έχει το δικαίωμα να επιλέξει το δρόμο του», συνέχισε.

«Καλωσορίζω θερμά τα αιτήματα της Φινλανδίας και της Σουηδίας να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Είστε οι πιο στενοί εταίροι μας και η ιδιότητα του μέλους θα αυξήσει την κοινή ασφάλεια», διαβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας.

Επισήμανε ότι οι σύμμαχοι θα αξιολογήσουν τα επόμενα βήματα της διαδικασίας για την ένταξη των δύο σκανδιναβικών χωρών κι ότι τα συμφέροντα για την ασφάλεια όλων των συμμάχων θα ληφθούν υπόψη.

«Είμαστε αποφασισμένοι να εργαστούμε σε όλα τα ζητήματα και να καταλήξουμε σε γρήγορα συμπεράσματα», κατέληξε ο Γενς Στόλτενμπεργκ.

A historic day.



Today, Finland and Sweden hand in letters expressing their countries’ interest to apply for #NATO membership to SG @jensstoltenberg. ?#FinlandNATO pic.twitter.com/5atdSykRmJ — Finland at NATO (@FinMissionNATO) May 18, 2022

Ήδη έχουν ξεκινήσει διαβουλεύσεις μεταξύ των χωρών μελών του ΝΑΤΟ προκειμένου να αρθούν οι αντιρρήσεις της Τουρκίας.

