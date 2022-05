Κοινωνία

Στέλιος Καζαντζίδης: Έκλεψαν την προτομή του στη Νέα Ιωνία (βίντεο)

Η προτομή είχε στηθεί το 2006 και δίπλα έφερε μια μικρή επιγραφή με τα λόγια: «Η ζωή μου όλη».

Την χάλκινη προτομή του Στέλιου Καζαντζίδη έκλεψαν άγνωστοι από πλατεία της Νέας Ιωνίας, μόλις λίγα μέτρα από το σπίτι που μεγάλωσε ο αείμνηστος τραγουδιστής.

Η προτομή είχε στηθεί το 2006 και δίπλα έφερε μια μικρή επιγραφή με τα λόγια: «Η ζωή μου όλη». Μάλιστα, το πατρικό σπίτι του τραγουδιστή βρίσκεται στην οδό Αλαΐας, μόλις λίγα μέτρα μακριά.

Σημειώνεται πως η προτομή του Στέλιο Καζαντζίδη ήταν από ατόφιο χαλκό και το κόστος της είναι τεράστιο.

