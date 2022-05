Πολιτική

Κογκρέσο - Μητσοτάκης: Η ανάρτηση της Μαρέβας Μητσοτάκη για την ομιλία του Πρωθυπουργού

Συνόδευσε τον σύζυγό της Κυριάκο Μητσοτάκη, μαζί με τις δύο κόρες τους, Δάφνη και Σοφία στις ΗΠΑ.

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη βρέθηκε στις ΗΠΑ μαζί με τις δύο κόρες της, Δάφνη και Σοφία, για να συνοδεύσουν τον πρωθυπουργό στην επίσημη επίσκεψη που πραγματοποίησε.

Μάλιστα, η σύζυγος του Κυριάκου Μητσοτάκη και η κόρες της είχαν κατ΄ιδίαν συνάντηση με την Πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Τζίλ Μπάιντεν, στον Λευκό Οίκο, με τις τέσσερις γυναίκες να συνομιλούν για αρκετή ώρα και σε ιδιαιτέρως φιλικό και χαλαρό κλίμα.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού, σχολίασε με ανάρτησή της στο Instagram και την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο, γράφοντας, «Υπερηφάνεια».

Η Μαρέβα Μητσοτάκη είχε κάνει μία ακόμα ανάρτηση με δύο φωτογραφίες από τον Λευκό Οίκο, ευχαριστώντας το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ για τη φιλοξενία.

