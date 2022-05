Κοινωνία

“Το Πρωινό”: Το νέο εξώδικο, οι απιστίες και οι “τοξικοί διάλογοι” Πισπιρίγκου - Δασκαλάκη (βίντεο)

Η αντίδραση του Μάνου Δασκαλάκη στο εξώδικο της Πισπιρίγκου, τα “τέκνα του” και ο νέος δικηγόρος. Η ενεργοποίηση του βηματοδότη της Τζωρτζίνας στο γραφείο τελετών, οι απιστίες του ζευγαριού και οι απειλές.

Ως «μνημείο θρασύτητας και υποκρισίας» χαρακτηρίζει ο Μάνος Δασκαλάκης το αρχικό εξώδικο της Ρούλας Πισπιρίγκου, ενώ αίσθηση προκαλεί το γεγονός πως στο απαντητικό του εξώδικο, αποκαλεί τα νεκρά παιδιά του ως «τέκνα μου».

Όπως υπενθύμισε ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, «υπάρχουν δύο δικηγόροι που διαβάζουν την δικογραφία και ο ένας είναι πολύ κοντά να αναλάβει την υπόθεση και είναι ένας από τους δικηγόρους που βρίσκεται στην επικαιρότητα για άλλη υπόθεση που επίσης βρίσκεται στην επικαιρότητα».

Την Τρίτη ο Όθων Παπαδόπουλος επισκέφθηκε στις Φυλακές Κορυδαλλού την Ρούλα Πισπιρίγκου και σε δηλώσεις του σημείωσε πως η προφυλακισμένη ως παιδοκτόνος της Τζωρτζίνας μέσω της χορήγησης κεταμίνης «δεν έχει αντίρρηση στην εκταφή για την διαδικασία αναζήτησης νέων στοιχείων. Τίθεται ένα ζήτημα με τις εκταφές που γίνονται. Θα πρέπει όλα τα ζητούμενα να συγκεντρωθούν και αν αναζητηθούν στοιχεία σε μια περίπτωση εκταφής».

Σχολίασε ακόμη το περιστατικό με την ενεργοποίηση της συσκευής του βηματοδότη της Τζωρτζίνας, η οποία ενεργοποιήθηκε ενώ η σορός του παιδιού είχε μεταφερθεί στο γραφείο τελετών, λέγοντας πως «δεν γνώριζαν ότι η συσκευή εξακολουθεί να λειτουργεί. Αυτός ο ήχος ότι δεν βρίσκει η συσκευή καρδιακή λειτουργία, προκάλεσε σοκ και ταραχή, ειδικά μέσα στον συγκεκριμένο χώρο».

Στην εκπομπή προβλήθηκαν και οι "τοξικοί" διάλογοι της Ρούλας Πισπιρίγκου με τον Μάνο Δακσαλάκη, με αναφορές σε απιστίες και απειλές μεταξύ τους για αποκαλύψεις σχετικά με εξωσυζυγικές σχέσεις. Ο εν λόγω διάλογος φέρεται να έχει γίνει δύο ημέρες πριν η Τζωρτζίνα μεταφερθεί με ανακοπή στο νοσοκομείο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο δικηγόρος ορισμένων εκ των συγγενών της σπιτονοικοκυράς του ζευγαριού, Κωνσταντίνος Λέων, αναφέρθηκε σε όσα έχουν βρεθεί στο σπίτι, που όπως είπε, φαίνεται πως «χαίρονταν» οι Ρούλα Πισπιρίγκου και Μάνος Δασκαλάκης και αυτό όπως είπε, ίσως εξηγεί και γιατί ο λογαριασμός του ρεύματος έχει φθάσει σε ύψος 15.000 ευρώ, ενώ μίλησε και για την σύνταξη της θανούσης και την διαχείριση των χρημάτων της.

