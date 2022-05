Life

“Άγριες Μέλισσες”: αποκαλύψεις και απρόσμενοι σύμμαχοι την Τετάρτη (εικόνες)

Καθηλωτικές είναι οι εξελίξεις στο αποψινό επεισόδιο της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, “Άγριες Μέλισσες”.

Οι «Άγριες Μέλισσες», η κορυφαία τηλεοπτική σειρά των τελευταίων χρόνων, συνεχίζει να γράφει ιστορία στον ΑΝΤ1, με τον γ’ συγκλονιστικό τους κύκλο, με δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες και κινηματογραφική αισθητική.

Τι θα δούμε την Τετάρτη στον ΑΝΤ1, στις 22:30…

Όλοι είναι ανάστατοι με την αποκάλυψη του Ζάχου. Εκείνος, όμως, δείχνει αμετανόητος.

Η Πηνελόπη γίνεται μάρτυρας μιας απρόσμενης επίσκεψης στο τυροκομείο.

Ο Μπάμπης με την Κορίνα υποψιάζονται πως τους παρακολουθούν.

Οι απαλλοτριώσεις εγκρίνονται και οι Σεβαστοί προσπαθούν να ανατρέψουν την απόφαση. Όλο το χωριό στήνεται απέναντι στον Ακύλα για να τον εμποδίσει.

Ένας απροσδόκητος σύμμαχος θα εμφανιστεί για να στηρίξει, με λάθος τρόπο, την προσπάθειά τους.

