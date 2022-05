Life

“Το Πρωινό” - Ρούλα Πισπιρίγκου: ο Γιάννης, η ερωτική σχέση τους και οι κάμερες (βίντεο)

Ποιος είναι ο άνδρας με τον οποίο, φέρεται να διατηρούσε δεσμό, πριν από δύο χρόνια, η προφυλακισμένη ως παιδοκτόνος. Η ομοιότητα με τον Μάνο Δασκαλάκη, η “φωλιά” στο σπίτι της νοικοκυράς και οι αντιδράσεις.

Αποκαλύψεις για τον περιβόητο «Γιάννη» που αναφέρεται στα μηνύματα που έχουν ανταλλάξει Ρούλα Πισπιρίγκου και Μάνος Δασκαλάκης, έκανε η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Πρόκειται για άνδρα με τον οποίο η προφυλακισμένη ως παιδοκτόνος διατηρούσε ερωτικό δεσμό, όπως προκύπτει και από τις συνομιλίες με τον πατέρα των παιδιών της.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» αναφέρθηκε πως πρόκειται για ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή, που αγωνιζόταν μαζί με τον Μάνο Δασκαλάκη και μάλιστα πως η ομοιότητα των δύο ανδρών στην εξωτερική εμφάνιση είναι «συγκλονιστική».

Η σχέση του Γιάννη με την Ρούλα Πισπιρίγκου, που έγινε πριν από 1,5 με δύο χρόνια, κράτησε για μικρό διάστημα και οι συνευρέσεις του ζευγαριού ελάμβαναν χώρα στο σπίτι της σπιτονοικοκυράς της οικογένειας. Μάλιστα, ο Μάνος Δασκαλάκης έμαθε για την ερωτική σχέση από τις κάμερες που είχε βάλει στο σπίτι και είναι χαρακτηριστικό πως έστειλε στην Ρούλα Πισπιρίγκου σχετική εικόνα για να της αποδείξει ότι ξέρει για τον ερωτικό δεσμό της με τον περιβόητο Γιάννη.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 μίλησε άνθρωπος από το περιβάλλον του ζευγαριού, λέγοντας πως «ο Γιάννης νιώθει άβολα με τις εξελίξεις. Έπαιζε μπάλα με τον Μάνο και έτσι γνωρίστηκαν με την Ρούλα. Δημιουργήθηκε σχέση, αλλά ήταν μετρημένες οι φορές που είχαν “βρεθεί”. Ο Γιάννης γνώριζε πως είχαν χωρίσει η Ρούλα με τον Μάνο. Δεν θέλει άλλες αναφορές, γιατί θέλει να προστατεύσει την οικογένεια που έχει δημιουργήσει».

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

