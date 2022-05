Κόσμος

Συνάντηση Τσαβούσογλου - Μπλίνκεν στις ΗΠΑ

Η συνάντηση θα γίνει μια μέρα μετά την ιστορική ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο



Συνάντηση με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Άντονι Μπλίνκεν, θα έχει σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου με μια ευρεία ατζέντα θεμάτων, μια μέρα μετά την ιστορική ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο που αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην τουρκική προκλητικότητα.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο Τσαβούσογλου θα εξηγήσει τις «αμφιβολίες» της Τουρκίας για την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Σημειώνουν δε ότι στη συνάντηση των δύο αντρών θα συζητηθεί και το θέμα των S-400, των F-16, της Ανατολικής Μεσογείου, του Κυπριακού, καθώς και οι εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μάλιστα, ο τουρκικός τύπος επισημαίνει δηκτικά ότι η Ελλάδα θα αγοράσει τα μαχητικά πέμπτης γενιάς F-35 και η Τουρκία συζητά ακόμα για τα F-16.

Σε δηλώσεις του στον Οίκο της Τουρκίας χθες το βράδυ, ο Τούρκος ΥΠΕΞ εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξει και μία συνάντηση Ερντογάν-Μπάιντεν φέτος.

«Ελπίζουμε να πραγματοποιήσουμε μια συνάντηση σε επίπεδο ηγετών φέτος. Ελπίζω να μπορέσουμε να λύσουμε ή να μειώσουμε τα προβλήματα μέσω αυτού του μηχανισμού, με γνώμονα πάντα το αποτέλεσμα. Μπορούμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας», είπε

