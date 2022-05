Κοινωνία

Μετρό - Κέντρο Αθήνας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για μήνες

Ταλαιπωρία για τους οδηγούς αναμένεται να φέρουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας για τα έργα του μετρό. Σε ποιους δρόμους υπάρχουν αλλαγές.



Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ξεκινούν από σήμερα στο δήμο της Αθήνας και για έξι μήνες λόγω εργασιών που γίνονται για την κατασκευή της γραμμής 4 του Μετρό.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας αναμένεται να διαρκέσουν έως και τις 18 Νοεμβρίου και θα ισχύουν καθ’ όλο το 24ωρο.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύουν είναι οι εξής:

ΦΑΣΗ Α΄

Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων επί της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος της οδού Ριζάρη και στο τμήμα αυτής που καθορίζεται από την Λ. Β. Κωνσταντίνου έως την Λ. Β. Σοφίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Β. Σοφίας.

Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος της οδού Λ. Β. Κωνσταντίνου και στο τμήμα αυτής που καθορίζεται από την οδό Ριζάρη έως την οδό Σπ. Μερκούρη.

Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων επί της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων της οδού Ναϊάδων και στο τμήμα αυτής που καθορίζεται από την οδό Σπ. Μερκούρη έως την οδό Αντήνορος.

Καθορισμός του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 40 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στην οδό Ριζάρη και στο τμήμα αυτής που καθορίζεται από την Λ. Β. Κωνσταντίνου έως την Λ. Β. Σοφίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Β. Σοφίας.

Καθορισμός του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 40 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στην Λ. Β. Κωνσταντίνου και στο τμήμα αυτής που καθορίζεται από την οδό Ριζάρη έως την οδό Σπ. Μερκούρη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σπ. Μερκούρη.

ΥΠΟΦΑΣΗ Α΄

Καθορισμός ως αδιεξόδου της οδού Ναϊάδων και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό Αντήνορος και έως την εργοταξιακή κατάληψη.

Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων επί της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος της οδού Ριζάρη και στο τμήμα αυτής που καθορίζεται από την Λ. Β. Κωνσταντίνου έως την Λ. Β. Σοφίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Β. Σοφίας.

Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος της οδού Λ. Β. Κωνσταντίνου και στο τμήμα αυτής που καθορίζεται από την οδό Ριζάρη έως την οδό Σπ. Μερκούρη.

Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος της οδού Ναϊάδων και στο τμήμα αυτής που καθορίζεται από την Σπ. Μερκούρη έως την εργοταξιακή κατάληψη.

Καθορισμός του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 40 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στην οδό Ριζάρη και στο τμήμα αυτής που καθορίζεται από την Λ. Β. Κωνσταντίνου έως την Λ. Β. Σοφίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Β. Σοφίας.

Καθορισμός του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 40 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στην Λ. Β. Κωνσταντίνου και στο τμήμα αυτής που καθορίζεται από την οδό Ριζάρη έως την οδό Σπ. Μερκούρη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σπ. Μερκούρη.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση, σημειώνει στην ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ.

