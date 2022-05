Τεχνολογία - Επιστήμη

Πάτρα - Λέων: Η Τζωρτζίνα πέρασε βασανιστικά, πολλαπλά επεισόδια (βίντεο)

Τι λέει ο ιατροδικαστής για την πολύκροτη υπόθεση και την διερεύνηση των αιτίων θανάτου της Μαλένας και της Ίριδας. Γιατί επισημαίνει πως μένει να αποκαλυφθούν ακόμη πολλά για την κεταμίνη και την χορήγηση της.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό» ήταν την Τετάρτη ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, αναφέροντας, μετά από σχετική ερώτηση, πως «δεν έχουμε καθυστερήσεις παντού», σχετικά με την διερεύνηση των αιτίων θανάτου των τριών παιδιά της Ρούλας Πισπιρίγκου και του Μάνου Δασκαλάκη.

«Είναι φυσιολογικός χρόνος και απαιτούμενος, ώστε οι κ. Καρακούκης και Καλόγρηας να δώσουν οριστικές απαντήσεις. Εκεί έχουμε ευρήματα που επανελέγχουμε, άρα αυτή η διαδικασία είναι σε φυσιολογική εξέλιξη για την Μαλένα και την Ίριδα. Μια εμπεριστατωμένη μελέτη χρειάζεται τουλάχιστον έναν μήνα», είπε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας στην Φαίη Σκορδά και στον Γιώργο Λιάγκα, ο κ. Λέων είπε πως «για την Τζωρτζίνα η υπόθεση είναι δεμένη ως προς την αιτία θανάτου, όχι ότι δεν είναι δεμένη κατά τα λοιπά, αλλά δεν έχουμε ολοκληρωμένη επιστημονική άποψη ως προς τα επεισόδια που είχαν προηγηθεί».

«Όταν έγινε η απόσπαση του τάμπλετ μέσα από το μνήμα, ήταν μια «ευκαιρία» να λάβουμε ότι άλλο θα μπορούσαμε να λάβουμε είτε τρίχες είτε τον βηματοδότη», σημείωσε ο ιατροδικαστής, επαναλαμβάνοντας πως «γνωρίζουμε μόνο το τέλος για την Τζωρτζίνα, ενώ το κοριτσάκι έχει περάσει βασανιστικά, πολλαπλά επεισόδια για τα οποία δεν γνωρίζουμε».

