“Super Mammy”: Της φυλακής τα σίδερα είναι για την... Χαρίκλεια (εικόνες)

Νέο επεισόδιο την Κυριακή "υπόσχεται" άφθονο γέλιο. Πάρτε μία γεύση...

Αθάνατη Ελληνίδα μάνα: υπερπροστατευτική, πανταχού παρούσα και τα πάντα πληρούσα και ανέκαθεν στα… κάγκελα!

Ο Μάρκος Σεφερλής, στη «Super Mammy», τη νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, που προβάλλεται κάθε Κυριακή στις 22:00, μεταμορφώνεται στη Χαρίκλεια, στο απόλυτο mama-symbol, για να μιλήσει την αξεπέραστη γλώσσα της κλασικής μάνας σε μια κλασική οικογένεια!

Τι θα δούμε στο 7ο επεισόδιο, την Κυριακή 22 Μαΐου

«Της φυλακής τα σίδερα...»

Η Χαρίκλεια, η οποία δήλωσε ψευδώς τον παππού ως πεθαμένο στην ασφαλιστική εταιρεία, εξακολουθεί να περιμένει τα χρήματα της ασφάλειας. Το πιστοποιητικό θανάτου του παππού, ωστόσο, δεν έχει καταχωρηθεί στο Ληξιαρχείο κι έτσι ο ελεγκτής της ασφαλιστικής αρχίζει να έχει υποψίες, μέχρι που τελικά ανακαλύπτει ότι πρόκειται για απάτη. Η Χαρίκλεια έρχεται αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο μιας μακροχρόνιας φυλάκισης, όμως αυτό που την απασχολεί περισσότερο είναι πως η πράξη της θα σταθεί εμπόδιο στο μέλλον του γιου και της νύφης της. Θα καταφέρει να διορθώσει αυτήν την τεράστια παρεξήγηση;

H «Super Mammy» βασίζεται στην τηλεοπτική κωμική σειρά του BBC «MRS BROWN'S BOYS» και αποτελείται από αυτοτελή επεισόδια.

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν από κοντά τα γυρίσματα του «Super Mammy», μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο e-mail supermammyant1@gmail.com.

