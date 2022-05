Κοινωνία

Ντράμερ - Αποπλάνηση ανηλίκων: Στον ανακριτή για 8 κακουργήματα

Ο γνωστός ντράμερ θα απολογηθεί για σειρά αδικημάτων που σχετίζονται με σεξουαλική κακοποίηση τεσσάρων κοριτσιών.



Το κατώφλι του γραφείου της 14ης ανακρίτριας αναμένεται να περάσει σήμερα ο γνωστός ντράμερ προκειμένου να απολογηθεί για σειρά αδικημάτων που σχετίζονται με σεξουαλική κακοποίηση τεσσάρων κοριτσιών όταν αυτές ήταν ανήλικες μια εκ των οποίων σήμερα είναι 16 ετών.

Ο ντράμερ κατηγορείται για συνολικά 8 κακουργήματα.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του κατηγορουμένου, ανακρίτρια και εισαγγελέας θα αποφασίσουν τη περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, εάν δηλαδή θα οδηγηθεί στις φυλακές ή θα αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Υπενθυμίζεται ότι ο μουσικός έχει ήδη καταδικαστεί σε κάθειρξη 12 ετών για αποπλάνηση ενός εξάχρονου κοριτσιού και μάλιστα χωρίς ελαφρυντικά, ωστόσο είχε ασκήσει έφεση και αφέθηκε ελεύθερος υπο όρους.

