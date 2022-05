Κοινωνία

Ελένη Τοπαλούδη: Νέα “έκρηξη” από τους γονείς της στην δίκη - Πότε βγαίνει η απόφαση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανέβηκαν οι τόνοι στο δικαστήριο. Τι προκάλεσε την έκρηξη των γονιών της Ελένης Τοπαλούδη. Ο διάλογος της προέδρου με τους δυο κατηγορούμενους.



Για την Παρασκευή 20 Μαΐου μετατίθεται η ετυμηγορία του Μικτού Ορκωτού Εφετείου όσον αφορά τους δύο κατηγορούμενους στην υπόθεση του βιασμού και δολοφονίας της Ελένης Τοπαλούδη.

Με την ολοκλήρωση των αγορεύσεων συνηγόρων υπεράσπισης σήμερα το πρωί, το δικαστήριο ανακοίνωσε πως θα εκδώσει την απόφασή του την Παρασκευή.

Κατηγορούμενοι για τον μαρτυρικό θάνατο της 21 ετών φοιτήτριας, τον Νοέμβριο του 2018 σε ερημική περιοχή της Λίνδου στην Ρόδο, μετά από άγρια σεξουαλική κακοποίησή της, δικάζονται ένας 24χρονος και ένας 22χρονος, οι οποίοι σε πρώτο βαθμό έχουν καταδικαστεί σε ισόβια για την ανθρωποκτονία και επιπλέον 15ετή κάθειρξη για τον βιασμό της φοιτήτριας.

Στο δικαστήριο σήμερα, λίγο πριν ολοκληρωθούν οι αγορεύσεις, ανέβηκαν οι τόνοι όταν οι γονείς της Ελένης Τοπαλούδη οργίστηκαν ακούγοντας τον συνήγορο υπεράσπισης του νεαρότερου σε ηλικία κατηγορούμενου, αλβανικής καταγωγής, να παραθέτει τα επιχειρήματά του υπέρ του εντολέα του. Η κατάσταση ομαλοποιήθηκε γρήγορα με την παρέμβαση των αστυνομικών που συνόδευσαν το ζευγάρι εκτός της αίθουσας.

Η διαδικασία έκλεισε με την ερώτηση της προέδρου προς τους δύο νεαρούς εάν επιθυμούν να προσθέσουν κάτι επιπλέον από εκείνα που είπαν απολογούμενοι.

Ο μεγαλύτερος σε ηλικία κατηγορούμενος σηκώθηκε πρώτος από το εδώλιο.

Κατηγορούμενος: Κυρία πρόεδρε, θέλω να πω ότι δεν φταίω.

Πρόεδρος: Αυτό το έχετε ξαναπεί. Κάτι άλλο;

Κατηγορούμενος: Όχι.

Ο έτερος κατηγορούμενος είπε στους δικαστές: «Όπως είδατε δεν δέχομαι τον βιασμό αλλά για όλο το άλλο θέλω να πληρώσω. Ήμουν συνεργός στην ανθρωποκτονία, έχω μετανοήσει, ζητάω βαθύτατη συγνώμη. Αυτό το άτομο (σ.σ. για τον συγκατηγορούμενό του) με έφερε στη χειρότερη οδύνη της ζωής μου αλλά θα πληρώσω γιατί εγώ φταίω. Πρέπει οι νέοι άνθρωποι να είναι αυτόβουλοι, να αγαπάνε την οικογένειά τους και να μην ακούνε τους φίλους τους όταν δεν πρέπει».

Η εισαγγελική εισήγηση προς το δικαστήριο είναι να κηρύξει ενόχους τους δύο κατηγορούμενους όπως εισάγεται για αυτούς η κατηγορία.

Οι γονείς της φοιτήτριας ζητούν να μη «σπάσουν» τα ισόβια των δύο υπαίτιων για την αποτρόπαια δολοφονία της κόρης τους και η έκτιση των ισοβίων «να είναι ισόβια».

Ειδήσεις σήμερα:

Γέρακας: Λεωφορείο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και “καρφώθηκε” σε μαγαζί (εικόνες)

“Το Πρωινό” - Ρούλα Πισπιρίγκου: ο Γιάννης, η ερωτική σχέση τους και οι κάμερες (βίντεο)

“Το Χαμόγελο του Παιδιού”: κόντρα Γιαννόπουλου - Μιχαηλίδου για τις δομές (βίντεο)