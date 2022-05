Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Οξεία μυοκαρδίτιδα διαγνώστηκε σε 16χρονο ποδοσφαιριστή του Παναιτωλικού

Ο 16χρονος διαμαρτυρήθηκε στους οικείους του ότι αισθανόταν πόνους και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας της Πάτρας νοσηλεύεται με οξεία μυοκαρδίτιδα 16χρονος ποδοσφαιριστής των υποδομών του Παναιτωλικού ο οποίος το προηγούμενο διάστημα νόσησε με κορονοϊό.

Ειδικότερα, ο 16χρονος διαμαρτυρήθηκε στους οικείους του ότι αισθανόταν πόνους και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου, όπου σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες φέρεται να διαγνώστηκε με οξεία μυοκαρδίτιδα και κρίθηκε προτιμότερο να διακομισθεί χθες Τρίτη 17 Μαΐου σε νοσοκομείο της Πάτρας για καλύτερη παρακολούθηση της κατάστασής του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι εμβολιασμένος κατά της covid-19, όμως πριν από λίγο καιρό νόσησε με κορονοϊό και έπειτα από σύντομο χρονικό διάστημα αισθάνθηκε τις ενοχλήσεις.

Πηγή: karvasaras.gr

