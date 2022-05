Οικονομία

Δημόσιοι υπάλληλοι: Νέο σύστημα αξιολόγησης με μπόνους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το νέο ετήσιο σύστημα αξιολόγησης και στοχοθεσίας για 200.000 δημόσιους υπαλλήλους παρουσίασε ο Μάκης Βορίδης.



Το νέο ετήσιο σύστημα αξιολόγησης και στοχοθεσίας για 200.000 δημόσιους υπαλλήλους παρουσίασε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης προαναγγελλοντας και μπόνους παραγωγικότητας συνολικού ύψους 35 εκατ. ευρώ.

Το σχετικό νομοσχέδιο το οποίο έχει σταλεί ήδη στους εκπροσώπους των εργαζομένων, βρίσκεται για διαβούλευση στη Βουλή και πρόκειται να ψηφιστεί έως τα τέλη του μήνα. Μεταξυ των καινοτόμων στοιχείων, είναι η κατάργηση της βαθμολογίας ώστε να δοθεί έμφαση στην διερεύνηση των δεξιοτήτων των υπαλλήλων, οι οποίοι σε συνεργασία με τους προϊσταμένους τους αλλά και ελέγχοντας ακολούθως αυτούς, θα δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την περαιτέρω αξιολόγησης τους.

«Τα έως σήμερα συστήματα αξιολογήσεων εφαρμόστηκαν μεν αλλά ήταν αναποτελεσματικά» επεσήμανε ο κ. Βορίδης προβάλλοντας μάλιστα ποσοστιαίους δείκτες σύμφωνα με τους οποίους το 97% των υπαλλήλων έχει κρίνει εαυτόν ως άριστο και μόλις το 0,16 % έχουν λάβει κακή βαθμολογία.

«Το επιδιωκόμενο είναι βρούμε τις δεξιότητες του καθένα και όχι να τους τιμωρήσουμε» εξήγησε ο κ. Βορίδης, ενώ μεταξύ των άλλων, θα καθιερωθεί ο θεσμός του συμβούλου, του επόπτη των αξιολογήσεων στα υπουργεία. Σχετικά με το σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής, τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται περαιτέρω εξειδίκευση ώστε να καταβληθεί εντός του 2022 καθώς έχει ήδη προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό.

Ειδήσεις σήμερα:

Μετρό - Κέντρο Αθήνας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για μήνες

Γέρακας: Λεωφορείο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και “καρφώθηκε” σε μαγαζί (εικόνες)

“Το Πρωινό” - Ρούλα Πισπιρίγκου: ο Γιάννης, η ερωτική σχέση τους και οι κάμερες (βίντεο)