Πολιτική

Τουρκία - Οκτάι: “Θέατρο” η ομιλία Μητσοτάκη στο Κογκρέσο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρώτη επίσημη αντίδραση της Τουρκίας για ομιλία Μητσοτάκη στο Κογκρέσο ήρθε από τον αντιπρόεδρο της τουρκικής κυβέρνησης.



Ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης, Φουάτ Οκτάι, προέβη στην πρώτη επίσημη δήλωση τούρκου αξιωματούχου σχετικά με το περιεχόμενο της ομιλίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο αμερικανικό Κογκρέσο.

«Παρακολουθήσατε το θέατρο για την Τουρκία και την ΤΔΒΚ στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, τους οποίους αποκαλούμε συμμάχους. Συμπεριφέρθηκαν σαν να μην υπάρχουν Τουρκοκύπριοι στο νησί», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Οκτάι.



Το κλίμα που επικρατεί στην Τουρκία σχετικά με την ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο αποτυπώνεται και στον τουρκικό Τύπο.

Η Μιλλιέτ γράφει ότι «το υπάκουο αγόρι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, που παρέδωσε τη χώρα του στις Ηνωμένες Πολιτείες, κομμάτι-κομμάτι, γνωρίζει το ξύλο που θα φάει στη χώρα του στο κεφάλι και την υπερηφάνεια του όταν γυρίσει πίσω».

Η εφημερίδα Cumhuriyet γράφει ότι τα πράγματα στην Τουρκία δεν πάνε καλά, σε σύγκριση με τις κινήσεις της Ελλάδας, ενώ χαρακτηριστικό είναι το δημοσίευμα της τουρκικής φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Yeni Safak, που αποδίδει αντιτουρκικό πρόσημο στη συνάντηση Μητσοτάκη – Μπάιντεν. «Oι κλακαδόροι του Μητσοτάκη! Τα μέλη του Κογκρέσου χειροκρότησαν όρθιοι τα σκανδαλώδη λόγια του σχετικά με την Κύπρο», αναφέρεται.



Η εφημερίδα Sabah, επίσης, αναφέρει ότι ο «πρωθυπουργός της Ελλάδας πάλι ξεπέρασε τα όρια. Μετέφερε στο Κογκρέσο την αντίθεση του με την ΤΔΒΚ», ενώ η εφημερίδα Takvim σημειώνει ότι η ομιλία του πρωθυπουργού ήταν «γεμάτη με προβοκάτσιες. Τον χειροκρότησε όλο το Κογκρέσο».

Πρόεδρος τουρκικής εθνοσυνέλευσης: Η Ελλάδα κρύβει την αλήθεια

Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης Μουσταφά Σέντοπ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα σε συμπόσιο υπό την αιγίδα του Πολυτεχνείου Karadeniz με τίτλο «Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν από την Ελλάδα στην Ανατολία: Μπορεί ο εισβολέας να είναι θύμα;» αναφέρει:

«Η προσπάθεια της Ελλάδας να κρύψει την αλήθεια διαστρεβλώνοντας την Ιστορία είναι σαν να προσπαθεί να σβήσει τον ήλιο... Η απόπειρα εισβολής που ξεκίνησε η Ελλάδα από τη Σμύρνη στις 15 Μαΐου 1919, επέφερε μεγάλη καταστροφή, θάνατο, βασανιστήρια και τη μετανάστευση των Τούρκων. Η προσπάθεια της Ελλάδας και ντόπιων συνεργαζόμενων ελληνικών συμμοριών για υλική και πνευματική καταστροφή των κατοίκων της Ανατολίας και της Θράκης έχει δείξει την επίδρασή της για περισσότερα από 3 χρόνια και έχει αφήσει ίχνη που δεν θα σβήσουν από τις μνήμες για γενιές. Ο αριθμός των ανθρώπων που εκτοπίστηκαν και πέθαναν στα ελληνοκρατούμενα εδάφη μεταξύ 1919 και 1922 ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο. Ο λαός μας έχει υποστεί τρομερές και αφάνταστες ωμότητες, απάνθρωπες μεταχειρίσεις και τραγωδίες αφότου η Ελλάδα και οι Έλληνες πάτησαν το πόδι τους στα εδάφη μας. Η Ελλάδα που θέλει να κυριαρχήσει στη Θράκη και την Ανατολία καταστρέφοντας τον τουρκικό λαό, που αποτελεί την πλειοψηφία της Ανατολίας, είναι άμεσα υπεύθυνη για τις σφαγές σε επίπεδο γενοκτονίας που διαπράχθηκαν κατά του τουρκικού λαού… Αυτό που πρέπει να δεχτούν το συντομότερο δυνατό είναι ότι δεν έχουμε ξεχάσει τις σκληρότητες και την τυραννία που διέπραξαν στα ανατολικά και θρακικά εδάφη…».

Ειδήσεις σήμερα:

Τελικός Κυπέλλου: ΟΑΚΑ κατά ΕΠΟ και... στον “αέρα” ο αγώνας

Κορονοϊός: Οξεία μυοκαρδίτιδα σε 16χρονο ποδοσφαιριστή του Παναιτωλικού

Πάτρα - Λέων: Η Τζωρτζίνα πέρασε βασανιστικά, πολλαπλά επεισόδια (βίντεο)