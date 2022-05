Οικονομία

Θεσσαλονίκη: σύλληψη Αντιδημάρχου για δωροδοκία

Ο Αντιδήμαρχος συνελήφθη για ιδιωτική του υπόθεση, μετά από καταγγελία για “φακελάκι” σχετικά με “τακτοποίηση” υπόθεσης στην Εφορία.

Στηn σύλληψη Αντιδημάρχου του Δήμου Θεσσαλονίκης προχώρησαν αστυνομικοί από το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αντιδήμαρχος συνελήφθη με την ιδιότητα του ιδιώτη λογιστή, καθώς κατηγορείται ότι μαζί με έναν συνάδελφό του και μια εφοριακό σε ΔΟΥ της Θεσσαλονίκης, εμπλέκονται σε δωροδοκία με χρηματικό ποσό εκατοντάδων ευρώ, για να τακτοποιηθεί υπόθεση πολίτη, ο οποίος κατήγγειλε και το περιστατικό.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και βρέθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης. Σε βάρος τους ασκήθηκε κακουργηματική ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και εκβίαση. Οι τρεις συλληφθέντες παραπέμφθηκαν σε Ειδικό Ανακριτή και μέχρι να απολογηθούν θα παραμείνουν υπό κράτηση.

Η υπόθεση ερευνήθηκε ύστερα από καταγγελία ιδιοκτήτη φαρμακείων. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το ποσό, σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα, που φέρονται να εισέπραξαν οι κατηγορούμενοι είναι 1000 ευρώ, αλλά, όπως περιγράφεται στην ίδια δικογραφία, φαίνεται πως είχαν αξιώσει περισσότερα χρήματα προκειμένου να «κλείσουν» φορολογική υπόθεση καταγγέλλοντος.

Όπως έγινε γνωστό, εκτός από την υπόθεση αυτή, οι διωκτικές Αρχές ερευνούν την εμπλοκή τους σε τυχόν άλλες υποθέσεις δωροληψίας. Ο Αντιδήμαρχος - λογιστής, κατά πληροφορίες, υποστηρίζει ότι τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα που εισπράχθηκαν από τον βοηθό του, ήταν η αμοιβή του και αρνείται την κατηγορία.

Ζέρβας: Δεκτή η παραίτηση

«Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κάνει αποδεκτή την παραίτηση που υπέβαλε ο Αντιδήμαρχος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιώργος Αβαρλής, με αφορμή δικαστική εμπλοκή για ιδιωτική του υπόθεση», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

«Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος διερευνήθηκε και εξιχνιάστηκε καταγγελία συνιδιοκτήτη επιχείρησης σε περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, για υπόθεση σε βάρος του εκβίασης. Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου και εκβίαση.

Από τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ότι, οι κατηγορούμενοι, εκμεταλλευόμενοι την επαγγελματική τους δραστηριότητα, απαίτησαν από τον καταγγέλλοντα την καταβολή χρηματικού ποσού προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή προστίμου για δήθεν φορολογική παράβαση της επιχείρησης.

Στο πλαίσιο αυτό, χθες Τρίτη, 17 Μαΐου 2022, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία συνελήφθη μέλος της οργάνωσης μετά την παραλαβή προσημειωμένου χρηματικού ποσού των 1.000 ευρώ, ενώ στη συνέχεια συνελήφθησαν και τα άλλα δύο μέλη.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή, ενώ οι έρευνες, για την πλήρη διακρίβωση της παράνομης δραστηριότητας της εγκληματικής οργάνωσης καθώς και της συμμετοχής σε αυτή και άλλων ατόμων, συνεχίζονται».

