Euroleague: Ο Μπαρτζώκας κορυφαίος προπονητής την φετινή σεζόν

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είναι ο κορυφαίος προπονητής της Euroleague για τη σεζόν 2021-22. Στη τελετή απονομής των βραβείων, στο Βελιγράδι, όπου αύριο (19/5) αρχίζει το αγωνιστικό μέρος του φάιναλ φορ, ο προπονητής του Ολυμπιακού κέρδισε για δεύτερη φορά το βραβείο. Η πρώτη ήταν, βέβαια το 2013, όταν στην πρώτη χρονιά του ως προπονητής του Ολυμπιακού έγινε και ο πρώτος Έλληνας τεχνικός που κατέκτησε το τρόπαιο της Euroleague.

Φέτος, μετά την επιστροφή του στην ομάδα του Πειραιά το 2020, οδήγησε τον Ολυμπιακό στα πλέι οφ για πρώτη φορά από το 2018 και στο φάιναλ φορ για πρώτη φορά από το 2017. Και την Πέμπτη (19/5), στις 19:00, θα προσπαθήσει να τον οδηγήσει και σε νίκη επί της Αναντολού Εφές και στον τελικό!

Η σύζυγος του αείμνηστου Ντούσαν Ίβκοβιτς, Νένα, παρέδωσε στον Γιώργο Μπαρτζώκα το βραβείο, σε στιγμές συγκίνησης. Ο «Ντούντα» που έφυγε από τη ζωή το περασμένο καλοκαίρι είχε οδηγήσει τον Ολυμπιακό στα πρώτα δύο ευρωπαϊκά του τρόπαια, το 1997 στη Ρώμη και το 2012 στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε: «Είναι πολύ έντονη στιγμή για μένα και μεγάλη τιμή. Θέλω να ευχαριστήσω τον Ολυμπιακό, τους βοηθούς μου, τους παίκτες μου και νιώθω περήφανος. Είναι τιμή για μένα που με διάλεξαν οι συνάδερφοι μου».





