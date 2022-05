Κοινωνία

Φυλακές Κορυδαλλού: αιματηρή συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων

Από την άγρια συμπλοκή, το δάχτυλο ενός κρατουμένου ακρωτηριάστηκε.

Άγριο επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στις φυλακές Κορυδαλλού, μεταξύ κρατουμένων.

Πιο συγκεκρριμένα, στη 2η πτέρυγα, ξέσπασε καυγάς λόγω προσωπικών διαφορών μεταξύ 7-8 κρατουμένων αφγανικής καταγωγής, όπως ανέφερε το ΣΚΑΪ, με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί το δάχτυλο ενός εξ αυτών.

Ο κρατούμενος, μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, προκειμένου να υποβληθεί σε εγχείρηση για τη συγκόλλησή του.

Επιπλέον, ακόμη ένας κρατούμενος τραυματίστηκε στη γνάθο και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Πειραιά, για τις πρώτες βοήθειες. Η συμπλοκή έληξε με την επέμβαση των σωφρονηστικών υπαλλήλων.

Για το περιστατικό αυτό σχηματίστηκε δικογραφία ενώ οι εμπλεκόμενοι πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα και θα περάσουν πειθαρχική διαδικασία.

