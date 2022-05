Κοινωνία

Αστυνομική επιχείρηση στο Μοναστηράκι: Δεκάδες αλλοδαποί πήγαν στην Αμυγδαλέζα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκατοντάδες ήταν οι έλεγχοι και σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε προσαγωγές, συλλήψεις και μεταφορές στην Αμυγδαλέζα.

Συνεχίστηκαν και σήμερα, Τετάρτη 18 Μαΐου 2022, οι αστυνομικές επιχειρήσεις με στόχο την αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων στο κέντρο της Αθήνας. Η νέα ευρεία αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στο Μοναστηράκι και στην ευρύτερη περιοχή.

Συμμετείχαν 164 αστυνομικοί από διάφορες Υπηρεσίες (Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών / Υποδιεύθυνση Περιπολιών, Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής / Ο.Π.Κ.Ε., ΔΡΑΣΗ, Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής, Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, Υπηρεσία Εναέριων Μέσων Σωμάτων Ασφαλείας).

Ελέγχθηκαν 435 άτομα και μεταξύ άλλων, προέκυψαν 75 προσαγωγές αλλοδαπών, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. της Αμυγδαλέζας.

Ακόμα, πραγματοποιήθηκαν 10 προσαγωγές, από τις οποίες προέκυψαν 3 συλλήψεις ατόμων και συγκεκριμένα 2 για ναρκωτικά και 1 για παραεμπόριο, ενώ κατασχέθηκαν είδη παραεμπορίου.

Οι αστυνομικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν, στο πλαίσιο του ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού, σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Ειδήσεις σήμερα:

Γέρακας: Λεωφορείο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και “καρφώθηκε” σε μαγαζί (εικόνες)

“Το Χαμόγελο του Παιδιού”: κόντρα Γιαννόπουλου - Μιχαηλίδου για τις δομές (βίντεο)

Ντράμερ - Αποπλάνηση ανηλίκων: Στον ανακριτή για 8 κακουργήματα