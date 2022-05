Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Πλεύρης: Οι ανακοινώσεις για τις μάσκες από 1η Ιουνίου

Τι θα ισχύει αναφορικά με τη χρήση της μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους από την 1η Ιουνίου.



Ανακοινώσεις για το τι θα ισχύει αναφορικά με τη χρήση της μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους από την 1η Ιουνίου έκανε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης.

Από την 1η Ιουνίου καταργείται η χρήση μάσκας στους εσωτερικούς χώρους, σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη.

Η μάσκα παραμένει υποχρεωτική από 1η Ιουνίου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου μόνο στις μονάδες υγείας, στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, αλλά και στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Νωρίτερα σήμερα συνεδρίασε για το θέμα η επιτροπή των ειδικών του υπουργείου Υγείας, ενώ ο υπουργός Θάνος Πλεύρης, σε χθεσινές δηλώσεις του είχε επισημάνει ότι σε κάποιους εσωτερικούς χώρους η μάσκα θα παραμείνει υποχρεωτική.

Ωστόσο, σήμερα ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε νέους θανάτους και πάνω από 4.000 κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία στον "χάρτη" με την γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα.

