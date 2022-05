Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Πλεύρης: Τέλος οι μάσκες από 1η Ιουνίου – Οι εξαιρέσεις

Οι ανακοινώσεις του υπουργού Υγείας για την χρήση μάσκας. Που δεν καταργείται.

Καταργείται η υποχρεωτικότητα της χρήσης μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους από την 1η Ιουνίου έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2022, όπως ανακοίνωσε σήμερα υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης.

Μιλώντας για τις αποφάσεις της επιτροπής εμπειρογνωμόνων, ο υπουργός είπε ότι η μάσκα καταργείται και στα αεροπλάνα αλλά και στις υπεραστικές συγκοινωνίες όπου υπάρχει αριθμημένη θέση, όπως τα τρένα και τα υπεραστικά λεωφορεία. Η μάσκα καταργείται και για τότε εργαζόμενους στους χώρους αυτούς.

Η μάσκα παραμένει στις νοσοκομειακές μονάδες και στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, αλλά και σε άλλες δομές Υγείας όπου η παρουσία της κρίνεται απαραίτητη προς το παρόν, ενώ με μάσκα θα πρέπει να μετακινούνται όσοι χρησιμοποιούν αστικές συγκοινωνίες όπως είναι τα αστικά λεωφορεία, το μετρό, τα τρόλεϊ, το τραμ και ο ηλεκτρικός.

Όσον αφορά τις δομές εκπαίδευσης, ο υπουργός Υγείαςείπε ότι η επιτροπή θα αποφασίσει την ερχόμενη εβδομάδα για το τι ακριβώς θα εφαρμοστεί αφού μελετήσει όλα τα δεδομένα.

Ο Κ. Πλεύρης έκανε ξεκάθαρο ότι η άρση της υποχρεωτικότητας της μάσκας σημαίνει ότι δεν θα επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο. Όποιοι επιθυμούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τη μάσκα θα μπορούν να το κάνουν και συστήνεται να γίνεται ιδίως από άτομα που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου αλλά και σε χώρους όπου ο κάθε πολίτης κρίνει ότι θα μπορούσε να υπάρξει διασπορά του ιού.

Αναλυτικά η δήλωση του Θάνου Πλεύρη:

"Με βάση την επιδημιολογική εικόνα της χώρας και την ύφεση της πανδημίας και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων αποφασίζουμε ότι από 1/6/2022 έως και 15/09/2022 αναστέλλεται η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους χώρους εσωτερικούς και εξωτερικούς.

Συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς τα αεροπλάνα και οι υπεραστικές συγκοινωνίες που υπάρχει αριθμημένη θέση όπως είναι τα τρένα και τα ΚΤΕΛ.

Η άρση της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας αφορά και στους εργαζομένους σε όλους αυτούς τους χώρους. Η υποχρεωτικότητα παραμένει στα νοσοκομεία, στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και σε συναφείς δομές καθώς επίσης και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αστικού τύπου, όπως τα λεωφορεία, ο ηλεκτρικός, το μετρό, το τρόλεϊ και το τραμ.

Για τις εκπαιδευτικές δομές και τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, θα υπάρξει νεότερη εισήγηση της επιτροπής σε συνεδρίαση που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα.

Η άρση της υποχρεωτικής χρήσης της μάσκας σημαίνει ότι δεν θα επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο, ωστόσο παραμένει η προτροπή και η σύσταση ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείται η μάσκα σε όλους αυτούς τους χώρους και ιδίως από τον πληθυσμό ο οποίος ανήκει στις ευάλωτες ομάδες".





