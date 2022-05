Πολιτισμός

“Ήρωες της Digea” έγιναν τα παιδιά της Λέσβου (εικόνες)

Άνθρωποι της Digea επισκέφθηκαν Συλλόγους για παιδιά με αναπηρίες, Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία στο νησί και μοίρασαν βιβλία, μουσικά όργανα, ηλεκτρονικά είδη στα ιδρύματα και προσωπικά δώρα στα παιδιά.



Η Λέσβος ήταν ο δεύτερος για φέτος σταθμός της Digea στα πλαίσια του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης οι «Ήρωες της Digea», μετά την πρόσφατη δράση της εταιρείας στη Λήμνο και τον Αϊ-Στράτη.

Στα πλαίσια πρωτοβουλίας στήριξης των παιδιών, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Στρατής Λιαρέλλης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Νίκος Μαστοράκης και στελέχη της Digea, επισκέφθηκαν τον Σύλλογο Γονέων και Φίλων ανθρώπων με Αυτισμό «ΣΥΝ εξέλιξη», το Ειδικό Νηπιαγωγείο & Δημοτικό Μυτιλήνης, το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο στην Παναγιούδα, το Ειδικό Δημοτικό σχολείο Καλλονής και τα Μονοθέσια Νηπιαγωγεία & Δημοτικά σχολεία στη Βατούσα, το Σίγρι, τη Συκαμινέα και τον Λεπέτυμνο, προσφέροντας βιβλία, μουσικά όργανα, ηλεκτρονικά & χρηστικά είδη για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και προσωπικά δώρα σε κάθε παιδί.

Τα παιδιά, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί αγκάλιασαν τη δράση με θερμό καλωσόρισμα, με τραγούδια, με χειροτεχνίες και ζωγραφιές που χάρισαν στην ομάδα της Digea και με ευχαριστίες για την προσφορά των ειδών, αλλά κυρίως για την φυσική παρουσία, το ενδιαφέρον και τα χαμόγελα που μοίρασαν στα παιδικά πρόσωπα.

Επιπλέον, οι μαθητές του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καλλονής είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν το πυροσβεστικό όχημα που έφερε η Πυροσβεστική στον χώρο του σχολείου και έλαβαν ενεργό ρόλο στην επίδειξη για κατάσβεση φωτιάς.

Την δράση στήριξαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και συγκεκριμένα την Περιφέρεια εκπροσώπησε ο Αντιπεριφερειάρχης Λέσβου κ. Πανάγος Κουφέλος, τον Δήμο Μυτιλήνης ο Δήμαρχος Στρατής Κύτελης, τον Δήμο Δυτικής Λέσβου ο Δήμαρχος Ταξιάρχης Βέρρος, την Στρατιωτική Μεραρχία Λέσβου - 98 ΑΔΤΕ ο Στρατηγός κ. Γρηγόρης Μπουντλιάκης, την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου ο Στρατηγός κ. Ελευθέριος Ντουρουντούς και την Περιφερειακή Πυροσβεστική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου ο Ταξίαρχος κ. Δημήτρης Μπριόλας.

Η δράση αυτή, που αποτελεί δομικό στοιχείο της εταιρικής φιλοσοφίας της Digea, στην οποία σημαντικότατο ρόλο έχουν ζητήματα κοινωνικά και περιβάλλοντος, με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, θα συνεχιστεί και σε άλλες περιοχές της χώρας μας αποδεικνύοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον της εταιρείας για την κοινωνία.

