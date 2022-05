Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Από τον Ιούλιο σε 96 δόσεις η εξόφληση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο υπουργός Οικονομικών εξήγγειλε και παράταση για τον μειωμένο ΦΠΑ στην εστίαση.



Τον Ιούλιο αντί για το τέλος Μαΐου θα πληρωθούν τα εκκαθαριστικά της αποπληρωμής της επιστρεπτέας προκαταβολής που καταβλήθηκαν την περίοδο της πανδημίας και των lockdown και το ποσό θα επιστραφεί σε 96 δόσεις.

Αυτό δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας στην Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ενωσης Ξενοδόχων, δίνοντας έτσι μία ακόμα ανάσα ένα μήνα στους επαγγελματίες του κλάδου της ξενοδοχίας.

Όπως εξήγησε ο υπουργός από τα 8,3 δισ. ευρώ που δόθηκαν στις επιχειρήσεις, τα εκκαθαριστικά θα ζητούν να επιστραφούν για πληρωμή τα 2 δισ. ευρώ.

Όπως είπε ο υπουργός Οικονομικών, ουσιαστικά η κυβέρνηση «κούρεψε» τα 6 από το 8 δισεκατομμύρια, καθώς τα μετέτρεψε από χαμηλότοκο δάνειο σε άμεση επιδότηση.

Τέλος, ο κ. Σταϊκούρας εξήγγειλε παράταση για άλλους 6 μήνες για τον μειωμένο ΦΠΑ στην εστίαση, μέτρο που υπολογίζεται ότι θα κοστίσει 250 εκατ. ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Πλεύρης: Τέλος οι μάσκες από 1η Ιουνίου – Οι εξαιρέσεις

Μετρό - Κέντρο Αθήνας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για μήνες

“Το Πρωινό” - Ρούλα Πισπιρίγκου: ο Γιάννης, η ερωτική σχέση τους και οι κάμερες (βίντεο)