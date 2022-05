Παράξενα

Τήνος: τον έκλεψε ο συγκάτοικός του!

Απίστευτο περιστατικό με άνδρα να πέφτει θύμα κλοπής από τον συγκάτοικο και συνεργάτη του.

Θύμα κλοπής έπεσε ένας άνδρας από τον συγκάτοικό του, που τον «ξάφρισε» χωρίς να πάρει…χαμπάρι.

Ο άνδρας από το Λίβανο συγκατοικούσε με έναν 22χρονο από τη Συρία, καθώς τον τελευταίο καιρό δούλευαν σε οικοδομικές εργασίες στην Τήνο.

Το θύμα δεν είχε καταλάβει ότι έλειπαν τα προσωπικά του αντικείμενα, τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή του νεαρού σε τυχαίο έλεγχο που του έκαναν οι Αρχές.

Δύο κινητά, το πορτοφόλι και τα χρήματα του θύματος βρέθηκαν και επεστράφησαν σε αυτόν.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το συμβάν

Την 17-05-2022 πρώτες πρωινές ώρες συνελήφθη στην Τήνο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τήνου, 22χρονος αλλοδαπός ο οποίος βραδινές ώρες της 16/17-05-2022 αφαίρεσε μεταξύ άλλων δύο κινητά τηλέφωνα και πορτοφόλι που περιείχε χρήματα.

