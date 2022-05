Οικονομία

ΑΑΔΕ: Αυξήθηκαν τα χρέη στην Εφορία τον Μάρτιο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.



Αυξημένο κατά 53,7% είναι το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος που δημιουργήθηκε στο πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Συγκεκριμένα, το χρέος που προέρχεται από τη μη καταβολή φόρων, έφτασε τα 3,326 δισ. ευρώ, ενώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι είχε φτάσει τα 2,164 δισ. (αυξημένο κατά 53,7%). Βέβαια, στο ποσό αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει ένας οφειλέτης που χρωστάει περισσότερα από 800 εκατ. ευρώ. Μόνο τον Μάρτιο το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 790 εκατ. ευρώ, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 626 εκατ. ευρώ (αύξηση κατά 26%).

Οπως τονίζεται στην ανακοίνωση της ΑΑΔΕ η ανωτέρω αύξηση ερμηνεύεται από την περιορισμένη οικονομική δραστηριότητα του προηγούμενου έτους που οδήγησε σε μείωση της βεβαίωσης στις κύριες φορολογικές κατηγορίες (Εισόδημα, ΦΠΑ, ΦΜΥ), περιορισμό των εσόδων, αλλά και περιορισμό των απωλειών δηλαδή του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, σε σχέση με το 2022 που η οικονομική δραστηριότητα έχει επανέλθει σε κανονικά επίπεδα.

Το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος έχει φθάσει πλέον στα 113 δισ. ευρώ, ποσό το οποίου οφείλουν περισσότεροι από 4 εκατ. φορολογούμενοι. Σημειώνεται ότι από τα 113 δισ. ευρώ τα 25 δισ. ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης.

