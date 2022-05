Κόσμος

Ουκρανία - Αζοφστάλ: η Μόσχα δημοσίευσε βίντεο με μαχητές από το νοσοκομείο

Τι αναφέρουν οι ρωσικές πηγές για τους ουκρανούς μαχητές στο Αζοφστάλ.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανάρτησε σήμερα βίντεο στα οποία, σύμφωνα με τη Μόσχα, εικονίζονται Ουκρανοί μαχητές που παραδόθηκαν στο πολιορκημένο χαλυβουργείο Αζοφστάλ και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία.

Σε ένα από τα βίντεο, διακρίνονται άνδρες ξαπλωμένοι σε κρεβάτια σε ένα δωμάτιο και δύο από αυτούς έκαναν μια σύντομη δήλωση στην κάμερα. Ο ένας είπε ότι του δίνουν φαγητό και έχει πρόσβαση σε γιατρούς ενώ ο δεύτερος είπε ότι του επίδεσαν τα τραύματα και δεν έχει κανένα παράπονο για τη θεραπεία που λαμβάνει.

Σε ένα δεύτερο βίντεο, ένας άνδρας, τραυματισμένος στο κεφάλι, είπε ότι τον ταΐζουν και τον φροντίζουν καλά και ότι δεν υφίσταται καμία σωματική ή ψυχολογική πίεση.

Δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθεί αν οι άνδρες αυτές μιλούσαν ελεύθερα.

Νωρίτερα, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι από την Δευτέρα έχουν παραδοθεί 959 μαχητές, μεταξύ των οποίων και 80 τραυματίες, οι οποίοι νοσηλεύονται σε νοσοκομείο του Νοβοαζόφσκ, στην αποσχισθείσα περιφέρεια του Ντονέτσκ.

