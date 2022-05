Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: νέες τουρκικές υπερπτήσεις στο Αιγαίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική

Ακόμη μία ημέρα που η Άγκυρα συνέχισε την προκλητικότητα με παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου μας.

Πιο συγκεκριμένα, τουρκικά αεροσκάφη, προχώρησαν σε 12 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.

Συνολικά, πάνω από το Αιγαίο, πέταξαν έξι μαχητικά F-16, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV και ένα κατασκοπευτικό CN-235.

Οι 6 παραβιάσεις έγιναν από τα F-16 και οι υπόλοιπες 6 από το μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Παράλληλα, όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ, καταγράφηκαν και 8 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Aθηνών.

Τα τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν σε Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο και όπως επισημάνθηκε από το ΓΕΕΘΑ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Ειδήσεις σήμερα:

Θάνατος Σήφη Βαλυράκη: Δυο ψαράδες κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση

Βίλια - Πτώμα σε βαλίτσα: Συνελήφθη ο δολοφόνος της Κινέζας

Ξάνθη - Bullying: Ανήλικη καταγγέλλει συμμαθητή της για λεκτική και σωματική βία (βίντεο)