Άρης: Ο νόμος είναι πιο δυνατός από τη μαφία

Οργισμένη αντίδραση της ΠΑΕ Άρης στην κίνηση του Βόλου να στείλει εξώδικο στην ΕΠΟ καταγγέλλοντας την αδειοδότηση της θεσσαλονικιώτικης ομάδας.

«Εκρηκτική» ήταν η αντίδραση της ΠΑΕ Άρης στα δημοσιεύματα που θέλουν τον πρόεδρο του τμήματος Αδειοδότησης της ΕΠΟ, Βασίλη Σαράκη, να καταθέτει έφεση για την άδεια του Άρη να συμμετάσχει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης σεζόν.

Η ομάδα του Χερμάν Μπούργος εξασφάλισε μία θέση στα προκριματικά του Conference League τερματίζοντας στην τρίτη θέση της Super League, με την ΕΠΟ να ανακοινώνει τη Δευτέρα (16/5) τις δέκα ομάδες που είχαν ολοκληρωμένο φάκελο για να συμμετάσχουν στις διεθνείς διοργανώσεις της σεζόν 2022/23. Μέσα στους συλλόγους αυτούς ήταν και το όνομα του Άρη, ωστόσο ο προϊστάμενος του τμήματος, κ. Σαράκης, ψήφισε αρνητικά στο φάκελο του Θεσσαλονικιώτικου συλλόγου. Κι αυτό καθώς, σύμφωνα με τον κ. Σαράκη, υπάρχει ανεξόφλητη οφειλή προς τον πρώην παίκτη των «κίτρινων», Ρούμπεν Παλαθουέλος.

Λίγες ώρες αργότερα, η ΠΑΕ ΝΠΣ Βόλος απέστειλε εξώδικο στην ΕΠΟ, καταγγέλλοντας παράτυπη αδειοδότηση ΠΑΕ ενώ υπήρχε αρνητική εισήγηση, χωρίς ωστόσο να κατονομάζει την ομάδα. Σύμφωνα με το καταστατικό, υπάρχει δυνατότητα να κατατεθεί ένσταση εντός τριών ημερών είτε από τον προϊστάμενο της επιτροπής αδειοδότησης είτε από ΠΑΕ που έχει έννομο συμφέρον - εν προκειμένω η ΑΕΚ που, ωστόσο δεν έκανε κάποια κίνηση.

Ο κ. Σαράκης φέρεται να είναι αυτός που εν τέλει στέλνει τον Άρη στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή της ΕΠΟ με τους Θεσσαλονικείς να έχουν το δικαίωμα, εφόσον δεν δικαιωθούν, να προσφύγουν και στα αρμόδια όργανα της UEFA.

Ως πρώτη αντίδραση από την ΠΑΕ Άρης, ήρθε μια οργισμένη ανακοίνωση, στην οποία γίνεται λόγος για «μαφία», για «plan b της εγκληματικής οργάνωσης» ενώ γίνεται ξεκάθαρο πως «πρέπει να δοθεί ένα τέλος στον καταεξευτελισμό του ελληνικού ποδοσφαίρου».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης:

«Η ΠΑΕ Άρης και προσωπικά ο ιδιοκτήτης της, Θόδωρος Καρυπίδης, είχαν και έχουν εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη για τον εξής απλό λόγο: Ο νόμος είναι πιο δυνατός από τη μαφία.

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε, για ακόμη μία φορά, από τη Διεύθυνση Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. της ΕΠΟ, ότι ο έγκριτος νομικός σύμβουλος και προϊστάμενος του Τμήματος Αδειοδότησης της ΕΠΟ, κ. Βασίλειος Σαράκης, άσκησε έφεση κατά της απόφασης του Πρωτοβάθμιου Οργάνου Αδειοδότησης, με την οποία μας χορηγεί την άδεια συμμετοχής στις εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις για την περίοδο 2022-2023.

Η ΕΠΟ της "εξυγίανσης", πριν καν ενημερωθούμε επίσημα, για την άμεση ανταπόκριση του προϊσταμένου του Τμήματος Αδειοδότησης, στην εξώδικη καταγγελία του "μπροστινού" Δημάρχου-διερμηνέα, φρόντισε να ενημερώσει το συνεργαζόμενο με αυτή ηλεκτρονικό Μέσο, ώστε να λάβουμε ταχύτερα γνώση.

Επί του συγκεκριμένου νέου πραξικοπήματος, αναρωτιόμαστε τα εξής:

- Πως ο "μπροστινός" Δήμαρχος-διερμηνέας γνώριζε την αρνητική εισήγηση του κ. Σαράκη, όταν υπάρχει συμφωνητικό τήρησης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας;

Ειδικότερα δε, όταν η ομάδα του δεν έχει κανένα έννομο συμφέρον. Προφανώς δε θα μπορούσε να έχει γνώση και γι' αυτό θα λογοδοτήσουν όλοι αρμοδίως ενώπιον της FIFA και της UEFA και σίγουρα της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ.

- Πως ο "μπροστινός" Δήμαρχος-διερμηνέας γνώριζε και κατά συνέπεια είχε ήδη συντάξει εξώδικο, το εμπιστευτικό περιεχόμενο του φακέλου μας;

Προφανώς και δεν θα έπρεπε να γνωρίζει και όλοι οι εμπλεκόμενοι θα λογοδοτήσουν και γι' αυτό.

-Ποια η αξιοπιστία των μελών μιας επιτροπής, τα οποία αντικατέστησαν εν μία νυκτί, μέλη τα οποία νομίμως είχαν εκλεγεί τον Μάιο του 2021 για τετραετή θητεία;

Προφανώς και αντικαταστάθηκαν οι προηγούμενοι γιατί δεν ήταν... συνεργάσιμοι.

- Γιατί εν συνεχεία, εν μία άλλη νυκτί, καθαιρέθηκε παράνομα και αναιτιολόγητα, ο επί χρόνια Διευθυντής του Τμήματος Αδειοδότησης, κ. Γιώργος Δημητρίου, μετατρέποντας την ανεξάρτητη Διεύθυνση Αδειοδότησης σε υπο-τμήμα;

Προφανώς γιατί δεν "άκουγε" τους εξυγιαντές που γέμισαν το κτίριο στο Πάρκο Γουδή.

Συμπερασματικά: Μετά την αποτυχία του σχεδίου "Λάσκοφ" η πραγματική εγκληματική οργάνωση θα έπρεπε να έχει και plan b!

Κύριοι της ΕΠΟ, σοβαρευτείτε, λειτουργήσετε σύννομα και αμερόληπτα, διότι ο κόσμος πλέον γνωρίζει και καταλαβαίνει.

Η πρωτοβάθμια απόφαση είναι σύννομη και ορθή. Η δευτεροβάθμια απόφαση θα πρέπει να είναι το ίδιο.

Κύριοι της ΕΠΟ, ο κ. Σαράκης, θα εκπροσωπήσει εκ νέου την ΕΠΟ ως νομικός σύμβουλος εναντίον της ομάδας μας κι έπειτα αμερόληπτα πάντα, θα κρίνει το φάκελο αδειοδότησής μας;

Για όλα τα παραπάνω και για πολλά ακόμη στοιχεία που έχουμε συλλέξει, θα ενημερωθούν αρμοδίως, τόσο η FIFA και η UEFA, όσο και η Κυβέρνηση και η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ, ευελπιστώντας κάποια στιγμή να δοθεί ένα τέλος στον καταεξευτελισμό του ελληνικού ποδοσφαίρου».

